Il contributo degli incendi all’inquinamento atmosferico

Gli specialisti del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno recentemente esaminato gli effetti degli incendi in Canada e il loro contributo all’inquinamento atmosferico. Essi attribuiscono gli incendi ai cambiamenti climatici e all’attività umana, prevedendo un incremento dell’attività degli incendi nei prossimi mesi. Gli esperti evidenziano i rischi per la salute del particolato fine e suggeriscono misure a breve termine come la riduzione dell’esposizione all’aperto e l’uso di mascherine. Le soluzioni a lungo termine implicano affrontare il cambiamento climatico e implementare strategie di gestione del territorio per prevenire gli incendi.

La stagione degli incendi in corso

Con la stagione degli incendi in corso, gli esperti del MIT stanno valutando cosa aspettarsi nei prossimi mesi. A causa del cambiamento climatico, gli incendi più grandi e più lunghi stanno inviando fumo più lontano dalla loro fonte, spesso in luoghi che non sono abituati all’esposizione. Questo è stato il caso di recente, poiché il fumo continua a spostarsi verso sud dai massicci incendi in Canada, provocando avvertimenti di qualità dell’aria pericolosa e scarsa visibilità in diverse regioni degli Stati Uniti.

Effetti inquinanti dell’aria degli incendi

La domanda che molti si pongono è: gli effetti inquinanti dell’aria degli incendi sono una nuova normalità? Gli esperti del MIT hanno discusso con la professoressa Heald, specializzata in chimica atmosferica, e con la professoressa Selin, che lavora con modelli atmosferici per tracciare gli inquinanti atmosferici in tutto il mondo. Entrambe le ricercatrici hanno condiviso alcune delle loro intuizioni sugli impatti immediati degli attuali incendi in Canada e su ciò che le regioni sottovento potrebbero aspettarsi nei prossimi mesi.

Il ruolo del cambiamento climatico e dell’attività umana

Condizioni climatiche e incendi

Condizioni insolitamente calde e secche hanno notevolmente aumentato la suscettibilità al fuoco in Canada quest’anno. Il cambiamento climatico indotto dall’uomo rende più probabili tali condizioni secche e calde. Il fumo degli incendi in Alberta e Nuova Scozia a maggio e in Quebec all’inizio di giugno ha portato ad alcune delle peggiori condizioni di qualità dell’aria misurate localmente in Canada. Questo stesso fumo è stato trasportato negli Stati Uniti, degradando anche lì la qualità dell’aria.

Previsioni per i prossimi mesi

Il governo del Canada prevede un’attività antincendio superiore al normale per tutta la stagione degli incendi del 2023. La suscettibilità al fuoco continuerà a rispondere alle mutevoli condizioni meteorologiche e se gli Stati Uniti subiranno un impatto dipenderà dai venti e dal modo in cui l’aria viene trasportata attraverso quelle regioni. Finora, la stagione degli incendi negli Stati Uniti è stata inferiore alla media, ma si prevede che il rischio di incendio aumenterà leggermente durante l’estate.

Impatto sulla salute umana e strategie di mitigazione

Effetti sulla salute umana

L’inquinante più preoccupante nel fumo degli incendi è il particolato fine (PM 2.5 ) – particelle fini nell’atmosfera che possono essere inalate in profondità nei polmoni, causando danni alla salute. Esposizione al PM 2.5 provoca danni respiratori e cardiovascolari, inclusi attacchi di cuore e morti premature. Può anche causare sintomi come tosse e difficoltà respiratorie. Mentre il numero e l’impatto degli incendi varia di anno in anno, l’inquinamento atmosferico associato da essi generalmente porta a decine di migliaia di morti premature negli Stati Uniti ogni anno.

Strategie di mitigazione

A breve termine, proteggersi dagli impatti del PM 2.5 è importante. Limitare il tempo all’aperto, evitare l’esercizio all’aperto e indossare una maschera di alta qualità sono alcune strategie che possono ridurre al minimo l’esposizione. A lungo termine, mitigare i cambiamenti climatici è importante: poiché le condizioni calde e secche portano a incendi, il riscaldamento aumenta il rischio di incendi. Prevenire gli incendi accesi da persone o attività umane può aiutare. Un altro modo in cui i danni possono essere mitigati a lungo termine è l’esplorazione di strategie di gestione del territorio che potrebbero aiutare a gestire l’intensità degli incendi.

Conclusione

In conclusione, gli incendi in Canada, alimentati dal cambiamento climatico e dall’attività umana, stanno contribuendo significativamente all’inquinamento atmosferico e presentano seri rischi per la salute umana. Misure a breve termine come la riduzione dell’esposizione all’aperto e l’uso di mascherine possono aiutare a mitigare gli effetti immediati, mentre a lungo termine è necessario affrontare il cambiamento climatico e implementare strategie di gestione del territorio per prevenire gli incendi.