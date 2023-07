Il 20 giugno 2023, il Sole ha emesso un’intensa eruzione solare, catturata dall’osservatorio solare della NASA, il Solar Dynamics Observatory. Un’esplosione solare è un improvviso e significativo aumento di luminosità osservato vicino alla superficie del Sole, solitamente intorno a un gruppo di macchie solari. Questa eruzione solare è classificata come X1.0.

Eruzioni solari: misurazione ed effetti sulla Terra

Come si misurano le eruzioni solari

Le eruzioni solari vengono misurate in termini di intensità dei raggi X nelle vicinanze della Terra. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) classifica le eruzioni solari in tre categorie: X-class, M-class e C-class. Ogni classe ha un aumento di intensità di dieci volte rispetto alla precedente.

Effetti delle eruzioni solari sulla Terra

Le eruzioni solari possono avere una vasta gamma di effetti sulla Terra, tra cui: disruzione delle comunicazioni radio, tempeste geomagnetiche e aurore, rischio di radiazioni e effetti sui satelliti. È importante notare che il campo magnetico terrestre e l’atmosfera proteggono gli esseri umani sulla Terra dagli effetti nocivi delle eruzioni solari; la maggior parte delle preoccupazioni riguarda la tecnologia spaziale e gli astronauti.

Osservatorio solare della NASA

L’osservatorio solare della NASA, il Solar Dynamics Observatory (SDO), lanciato nel febbraio 2010, è una missione dedicata allo studio del Sole. I suoi obiettivi principali sono: comprendere la dinamica dell’interno solare, il campo magnetico solare e il rilascio di energia solare. L’SDO include una serie di strumenti: l’Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), l’Atmospheric Imaging Assembly (AIA) e l’Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE).

In conclusione, le eruzioni solari sono fenomeni potenti che possono avere effetti significativi sulla Terra e sulla tecnologia spaziale. La ricerca e il monitoraggio di queste eruzioni, come quello effettuato dall’SDO della NASA, sono fondamentali per comprendere e mitigare i potenziali impatti sulla vita e sulla società.