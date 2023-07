Uno studio condotto da scienziati del MIT ha scoperto che l’erosione fluviale può promuovere la biodiversità in aree con scarsa attività tettonica. La ricerca, incentrata sul bacino del fiume Tennessee, ha rivelato che l’erosione ha diversificato le popolazioni di una specie di pesce, indicando potenzialmente un impatto simile su altre specie. Questa scoperta sottolinea il ruolo della geologia nel preservare la biodiversità.

La biodiversità nelle regioni tettonicamente inattive

Se potessimo riavvolgere il nastro dell’evoluzione delle specie nel mondo e farlo avanzare per centinaia di milioni di anni fino ai giorni nostri, vedremmo la biodiversità concentrarsi attorno alle regioni di tumulto tettonico. Le regioni tettonicamente attive come le montagne dell’Himalaya e delle Ande sono particolarmente ricche di flora e fauna a causa dei loro paesaggi in continua evoluzione, che agiscono per dividere e diversificare le specie nel tempo.

Tuttavia, la biodiversità può anche prosperare in alcune regioni geologicamente più tranquille, dove la tettonica non ha scosso la terra per millenni. Le montagne degli Appalachi sono un esempio lampante: la catena montuosa non ha visto molta attività tettonica in centinaia di milioni di anni, eppure la regione è un notevole hotspot di biodiversità d’acqua dolce.

Il ruolo dell’erosione fluviale nella biodiversità

Un recente studio del MIT identifica un processo geologico che potrebbe plasmare la diversità delle specie nelle regioni tettonicamente inattive. In un articolo pubblicato di recente sulla rivista Science, i ricercatori riferiscono che l’erosione fluviale può essere un motore della biodiversità in questi ambienti più vecchi e tranquilli.

Hanno presentato il loro caso negli Appalachi meridionali, e in particolare nel bacino del fiume Tennessee, una regione nota per la sua enorme diversità di pesci d’acqua dolce. Il team ha scoperto che, man mano che i fiumi erodevano attraverso diversi tipi di rocce nella regione, il paesaggio in cambiamento spingeva una specie di pesce conosciuta come greenfin darter in diversi affluenti della rete fluviale. Nel tempo, queste popolazioni separate si sono sviluppate in proprie linee distinte.

La diversificazione delle specie a causa dell’erosione fluviale

Il team ipotizza che l’erosione abbia probabilmente spinto il greenfin darter a diversificarsi. Sebbene le popolazioni separate appaiano esteriormente simili, con le pinne del greenfin darter caratteristicamente tinte di verde, differiscono notevolmente nel loro patrimonio genetico. Per ora, le popolazioni separate sono classificate come una singola specie.

“Dando più tempo a questo processo di erosione, penso che queste linee separate diventeranno specie diverse”, afferma Maya Stokes PhD ’21, che ha svolto parte del lavoro come studentessa di dottorato nel Dipartimento di Scienze della Terra, Atmosferiche e Planetarie (EAPS) del MIT.

Il greenfin darter potrebbe non essere l’unica specie a diversificarsi a causa dell’erosione fluviale. I ricercatori sospettano che l’erosione possa aver spinto molte altre specie a diversificarsi in tutto il bacino, e forse anche in altre regioni tettonicamente inattive in tutto il mondo.

Conclusioni

In sintesi, la ricerca del MIT ha rivelato che l’erosione fluviale può essere un motore della biodiversità in regioni geologicamente più tranquille. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative per la conservazione della biodiversità, poiché una migliore comprensione dei fattori geologici che contribuiscono alla biodiversità può aiutare a conservarla in modo più efficace.