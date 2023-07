Attraverso l’analisi dei dati raccolti dal rover Zhurong, gli scienziati hanno identificato un significativo cambiamento climatico su Marte avvenuto circa 400.000 anni fa, caratterizzato da un notevole mutamento nella direzione del vento prevalente sul pianeta. Questa scoperta rivoluzionaria, correlata alla fine dell’ultimo periodo glaciale marziano, arricchisce la nostra comprensione della storia climatica di Marte e contribuisce alla più ampia comprensione dell’evoluzione planetaria.

Analisi delle dune marziane

Scoperte dal rover Zhurong

Un’analisi dettagliata dei dati raccolti dal rover Zhurong sulle dune situate nella pianura utopica meridionale di Marte suggerisce che il pianeta ha subito un importante cambiamento climatico, accompagnato da mutamenti dei venti prevalenti. Questo spostamento è probabilmente avvenuto circa 400.000 anni fa, coincidendo con la fine dell’ultimo periodo glaciale su Marte.

Collaborazione internazionale

Ricercatori degli Osservatori Astronomici Nazionali, dell’Istituto di Geologia e Geofisica e dell’Istituto di Ricerca sull’Altopiano Tibetano dell’Accademia Cinese delle Scienze, in collaborazione con colleghi della Brown University, hanno esaminato la struttura superficiale e la composizione chimica delle dune marziane per determinare l’età delle strutture sabbiose e le direzioni del vento prevalenti in diverse località vicino al sito di atterraggio del rover Zhurong.

Implicazioni delle scoperte

Cambiamenti climatici su Marte

Il team di ricerca ha scoperto che la direzione del vento prevalente sulla pianura utopica meridionale si è spostata di quasi 70° da nord-est a nord-ovest, erodendo le dune a forma di mezzaluna formate durante l’ultimo periodo glaciale in scure creste longitudinali dopo l’ultima era glaciale marziana. Questo studio è stato pubblicato sulla rivista Natura il 5 luglio 2023.

Impatto sulla comprensione dell’evoluzione planetaria

Comprendere i processi climatici marziani promette di rivelare dettagli sull’evoluzione e la storia della Terra e di altri pianeti nel nostro Sistema Solare. Ricerche precedenti suggerivano che il clima marziano è cambiato nel tempo, ma l’incapacità di misurare e campionare direttamente le formazioni geologiche su Marte ha limitato la capacità degli scienziati di convalidare e caratterizzare meglio i processi climatici del pianeta.

Conclusione

In conclusione, le scoperte fatte grazie ai dati raccolti dal rover Zhurong hanno permesso di identificare un significativo cambiamento climatico su Marte avvenuto circa 400.000 anni fa. Questa scoperta ha arricchito la nostra comprensione della storia climatica di Marte e ha contribuito alla più ampia comprensione dell’evoluzione planetaria. Gli studi futuri continueranno a esplorare sia il clima amazzonico che quello attuale per promuovere la conoscenza degli ultimi due miliardi di anni di storia del clima marziano.