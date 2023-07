La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un laboratorio di ricerca in orbita attorno alla Terra, lanciato nel 1998 e continuamente occupato da equipaggi internazionali dal 2000. È un progetto congiunto di cinque agenzie spaziali: NASA (USA), Roscosmos (Russia), JAXA (Giappone), ESA (Europa) e CSA (Canada). L’ISS orbita a un’altitudine di circa 400 chilometri e fornisce una piattaforma unica per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’esplorazione umana dello spazio. Recentemente, l’equipaggio della Spedizione 69 è stato impegnato in aggiornamenti della stazione, aggiornamenti dell’hardware e ricerca scientifica.

Aggiornamenti e attività scientifiche sulla ISS

Aggiornamenti hardware e installazioni scientifiche

La settimana sulla ISS è iniziata con una serie di aggiornamenti della stazione e attività scientifiche. L’equipaggio della Spedizione 69 ha lavorato su aggiornamenti hardware, installazioni di tecnologia scientifica, osservazioni della Terra e addestramento. L’astronauta della NASA Stephen Bowen ha preparato un’imminente ricarica d’acqua e installazione scientifica di Plant Habitat-03B, un’indagine che valuta se gli adattamenti in una generazione di piante cresciute nello spazio possono trasferirsi alla successiva. Nel pomeriggio, ha installato una nuova scienza nell’habitat e ha aggiunto acqua al suo serbatoio.

Osservazioni della Terra e addestramento

L’astronauta della NASA Woody Hoburg ha iniziato la sua giornata rimuovendo i distributori CubeSat dalla piattaforma sperimentale multiuso situata all’interno del laboratorio Kibo dopo il dispiegamento della scorsa settimana di sei CubeSat. Hoburg si è quindi trasferito per installare un piccolo satellite orbitale per futuri mini satelliti all’interno del modulo sperimentale giapponese.

Altre attività e ricerche sulla ISS

Monitoraggio del sonno e manutenzione della stazione

L’ingegnere di volo degli Emirati Arabi Uniti (UAE) Sultan Alneyadi ha preparato la fascia Sogni per una prossima valutazione che monitorerà la qualità del sonno degli astronauti. Alneyadi ha poi trascorso del tempo con Hoburg per rivedere le procedure per la prossima manutenzione che sarà completata nel modulo Tranquility della stazione.

Formazione e analisi dell’acqua

L’ingegnere di volo Frank Rubio della NASA ha trascorso la mattinata, insieme al comandante Sergey Prokopyev e all’ingegnere di volo Dmitri Petelin di Roscosmos, a completare la formazione sulle procedure di uscita dalla stazione. Dopo una serie di allenamenti mattutini, Rubio si è trasferito nella struttura di ricerca osservativa Window per osservare e fotografare la Terra. Nel pomeriggio, ha analizzato l’acqua dal laboratorio orbitale Sistema di recupero dell’acqua e ha dato un’occhiata ai campioni microbici della superficie e dell’aria che erano stati precedentemente sottoposti a tampone.