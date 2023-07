Una nuova teoria suggerisce che per una colonizzazione umana a lungo termine nello spazio profondo, è necessario un ecosistema autorigenerante simile a quello terrestre per sostenere tecnologia, infrastrutture e società. Elementi cruciali includono la replicazione del 1G di gravità terrestre e il mantenimento di un affidabile approvvigionamento di ossigeno, disponibilità di acqua, gestione dei rifiuti e un sistema agricolo funzionante, tutti elementi che richiedono una notevole quantità di energia, probabilmente superiore alle nostre attuali capacità.

La teoria del Pancosmorio

È possibile per gli esseri umani sopravvivere a lungo termine nello spazio profondo? La risposta è un tiepido forse, secondo una nuova teoria che delinea le complesse sfide nel mantenere la gravità e l’ossigeno, garantire l’acqua, coltivare il cibo e gestire i rifiuti mentre si è lontani dalla Terra.

Questa teoria, denominata Pancosmorio – una parola coniata per significare “limite di tutto il mondo” – è stata descritta in un articolo pubblicato su Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

La necessità di un ecosistema autorigenerante

“Per sostenere se stessi e tutta la loro tecnologia, infrastruttura e società nello spazio, gli esseri umani hanno bisogno di un ecosistema naturale autorigenerante simile a quello terrestre per sostenerli”, ha affermato la co-autrice Morgan Irons, una studentessa di dottorato che conduce ricerche con Johannes Lehmann, professore presso la School of Integrative Plahttps Science della Cornell University. Il suo lavoro si concentra sulla persistenza del carbonio organico del suolo sotto la gravità terrestre e le varie condizioni di gravità. “Senza questi tipi di sistemi, la missione fallisce”.

La chiave è la gravità

Il primo elemento chiave è la gravità, di cui la vita terrestre ha bisogno per funzionare correttamente, ha detto il co-autore Lee Irons, padre di Morgan Irons e direttore esecutivo del Norfolk Institute, un gruppo che mira a risolvere i problemi di resilienza umana sulla Terra e nello spazio.

La gravità e la vita

“La gravità induce un gradiente nella pressione del fluido all’interno del corpo dell’essere vivente a cui le funzioni autonome della forma di vita sono sintonizzate”, ha detto. “Un esempio di squilibrio gravitazionale sarebbe l’effetto negativo sulla vista degli esseri umani in orbita terrestre, dove non sperimentano il peso necessario per indurre il gradiente di pressione”.

Morgan Irons ha affermato che sarebbe imprudente spendere miliardi di dollari per creare un insediamento spaziale solo per vederlo fallire perché, anche con tutti gli altri sistemi in atto, è necessaria la gravità.

La gravità e l’evoluzione della vita

Gli esseri umani e tutta la vita terrestre si sono evoluti nel contesto di 1G di gravità. “I nostri corpi, i nostri ecosistemi naturali, tutto il movimento energetico e il modo in cui utilizziamo l’energia sono tutti fondamentalmente basati sulla presenza di 1G di gravità”, ha detto. “Non esiste nessun altro posto nello spazio dove c’è 1G di gravità; questo semplicemente non esiste da nessuna parte nel nostro sistema solare. Questo è uno dei primi problemi che dobbiamo risolvere”.

L’ossigeno e l’energia

L’ossigeno è un altro fattore chiave. L’ecosistema terrestre genera ossigeno per gli esseri umani e altre forme di vita. Se un sistema primario avanzato tecnologicamente e un sistema di backup non riuscissero a fornire ossigeno per la base lunare, ad esempio, significherebbe la condanna istantanea per gli astronauti. “Una riserva esiste ovunque nella natura terrestre”, ha detto Lee Irons. “Pensa alle centinaia di migliaia di specie di piante che generano ossigeno. Questo è il tipo di riserva di sistema che dobbiamo replicare per essere veramente sostenibili”.

La necessità di energia

Un tale sistema ecologico di un avamposto avrebbe bisogno di una enorme quantità di energia dal sole. I pianeti e le lune più distanti dal sole nel nostro stesso sistema solare ricevono quantità ridotte di energia.

“Avrai bisogno di molta energia”, ha detto Lee Irons. “Altrimenti alimentare il sistema ecologico di un avamposto sarà come cercare di far funzionare la tua auto con una batteria di cellulare o, probabilmente ancora peggio, cercare di far funzionare tutta la tua casa e la tua famiglia con una batteria di cellulare”.

Fonte: “Pancosmorio (limite del mondo) teoria della sostenibilità della migrazione e dell’insediamento umano nello spazio” di Lee G. Irons e Morgan A. Irons, 6 Marzo 2023, Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

DOI: 10.3389/fspas.2023.1081340

Conclusione

In sintesi, la teoria del Pancosmorio suggerisce che la sopravvivenza umana a lungo termine nello spazio profondo richiede la replicazione di un ecosistema terrestre autorigenerante, la manutenzione di un affidabile approvvigionamento di ossigeno, la disponibilità di acqua, la gestione dei rifiuti e un sistema agricolo funzionante. Questi elementi richiedono una notevole quantità di energia, probabilmente superiore alle nostre attuali capacità, e la presenza di 1G di gravità, condizione che non esiste da nessuna parte nel nostro sistema solare.