Uno studio condotto da ricercatori del GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel e di altre istituzioni ha esaminato le conseguenze dell’eruzione minoica di Santorini, rivelando che lo tsunami devastante di 3.600 anni fa fu provocato da una combinazione di flussi piroclastici e dalla destabilizzazione dei fianchi del vulcano. L’indagine, basata su dati sismici e sulla batimetria del fondale marino, evidenzia l’importanza di comprendere le instabilità del fianco nella valutazione dei rischi di tsunami nei vulcani attivi.

Le tracce sul fondo marino dell’Egeo come indicatori preziosi

L’eruzione minoica di Santorini

L’esplosione minoica di Santorini nel Mar Egeo rappresenta uno degli eventi vulcanici esplosivi più rilevanti dell’Olocene. Questo disastro naturale catastrofico avvenne nell’età del bronzo tardiva, causando la violenta frantumazione di Santorini e proiettando enormi quantità di roccia vulcanica calda e gas nel Mediterraneo orientale. Un conseguente gigantesco tsunami seminò il caos sulla costa di Creta, devastando numerosi insediamenti minoici. Oggi, l’unica testimonianza della passata grandezza di Santorini è l’isola con i suoi vasti bordi calderici che emergono dal mare.

La ricerca sulle cause del gigantesco tsunami

Un gruppo di ricercatori del GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, in collaborazione con colleghi dell’Università del Rhode Island, dell’Università di Amburgo, della Ocean Discovery League, di Saunderstown e dell’Università di Atene, ha cercato di decifrare la causa del gigantesco tsunami avvenuto 3.600 anni fa. Hanno condotto uno studio dettagliato dell’impatto che questa enorme sequenza di eventi ha lasciato sul fondo dell’oceano.

La raccolta dei dati geofisici

Nell’ottobre 2019 un team guidato dal geofisico marino Dr. Jens Karstens ha raccolto nuovi dati geofisici con la nave da ricerca R/V Poseidon intorno alla Caldera di Santorini. Utilizzando le onde sonore, hanno creato un’immagine strutturale del sottosuolo. I ricercatori hanno combinato i nuovi profili sismici con i dati della batimetria dell’andana raccolti durante diverse precedenti spedizioni internazionali. Questi forniscono informazioni sulla profondità dell’acqua e sulla morfologia dettagliata del fondale marino.

Le scoperte sorprendenti

Nei profili sismici ad alta risoluzione sono chiaramente visibili le strutture di sedimenti ondulati, le cosiddette forme ondulate del fondo marino che si trovano radialmente attorno alla caldera e si estendono fino a 25 chilometri dal vulcano. Nel loro studio, ora pubblicato sulla rivista scientifica Lettere di Scienze della Terra e Planetarie, i ricercatori mostrano che queste strutture sono molto importanti per interpretare la genesi degli tsunami vulcanici.

La comprensione degli tsunami vulcanici

La ricostruzione della morfologia del fondale marino

Gli tsunami vulcanici sono stati finora poco conosciuti a causa della complicata sequenza di eventi coinvolti nel loro scatenamento. “La ricostruzione della morfologia del fondale marino è un passo avanti verso una migliore comprensione della generazione degli tsunami durante le grandi eruzioni”, spiega Jens Karstens.

Le forme del fondo marino

Le forme del fondo marino sono simili alle increspature o alle dune che si possono osservare nei letti dei fiumi o in spiaggia. Si sviluppano all’interfaccia tra l’acqua e il fondo dell’oceano a causa del sedimento trasportato dall’acqua corrente. Nel caso di Santorini, i sedimenti si sono formati quando correnti di gas caldo denso e rocce vulcaniche, i cosiddetti flussi piroclastici, sono entrate nell’oceano dopo essere fluite ad alta velocità lungo i fianchi vulcanici. Un altro processo che può produrre forme di letto così ondulate è la destabilizzazione dei sedimenti sui fianchi vulcanici.

Le scoperte dei ricercatori

“Con l’analisi dei nostri nuovi dati di riflessione sismica, siamo stati ora in grado di dimostrare che in realtà i depositi intorno a Santorini non sono uniformi. Sono più spesse a nord e più sottili sugli altri fianchi”, descrive Karstens. A nord di Santorini, le forme ondulate del fondale marino erano formate da flussi piroclastici e sugli altri fianchi i ricercatori vedono prove che queste strutture di sedimenti sono correlate alle instabilità dei fianchi vulcanici, che si pensa si siano formati o riattivati durante l’eruzione minoica. “Non possiamo ricostruire l’esatta dinamica del movimento di massa, in particolare la velocità con cui le masse rocciose sono scivolate lungo le pendici di Santorini. Tuttavia le nostre scoperte indicano che hanno contribuito alla generazione del distruttivo tsunami minoico”, afferma il geofisico.

Conclusioni

Lo studio sottolinea l’importanza della comprensione delle instabilità del fianco per la valutazione del rischio di tsunami nei vulcani attivi. L’eruzione minoica è una delle eruzioni vulcaniche meglio studiate in tutto il mondo e Santorini offre l’opportunità unica di mettere in relazione la formazione dei depositi ondulati del fondo marino con i processi vulcanici. Nel 2023, i membri del gruppo di ricerca PRE COLLAPSE visiteranno Anak Krakatau per effettuare simili rilevamenti sismici e batimetrici per studiare le eruzioni del 1883 e del 2018. Saranno in grado di utilizzare le nuove conoscenze acquisite sulle forme ondulate del fondale marino per interpretare e confrontare meglio le strutture del sottosuolo a Krakatau e Santorini e valutare come le loro scoperte possono essere applicate per la valutazione dei pericoli anche in altri vulcani marini attivi.