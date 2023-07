Le onde gravitazionali generate dalla fusione dei buchi neri potrebbero rivelare nuovi dettagli sulla natura della materia oscura. Questa è la conclusione a cui è giunto un team internazionale di ricercatori, che ha presentato i risultati del proprio studio al National Astronomy Meeting del 2023. Gli scienziati hanno utilizzato simulazioni al computer per analizzare la generazione di segnali di onde gravitazionali in universi simulati con diversi tipi di materia oscura. La loro ipotesi è che il conteggio degli eventi di fusione di buchi neri rilevati dai futuri osservatori potrebbe indicare se la materia oscura interagisce con altre particelle.

Le onde gravitazionali e la materia oscura

Le onde gravitazionali

Le onde gravitazionali sono distorsioni o increspature nello spazio-tempo. Sono state rilevate per la prima volta nel 2015 dai rivelatori Advanced LIGO e sono prodotte da eventi catastrofici come la collisione di buchi neri, supernove o la fusione di stelle di neutroni. Secondo le simulazioni al computer presentate al National Astronomy Meeting del 2023, l’osservazione di queste onde dalla fusione dei buchi neri potrebbe svelare la vera natura della materia oscura.

La materia oscura

La materia oscura è considerata uno dei più grandi misteri della nostra comprensione dell’universo. Nonostante l’evidenza che costituisca l’85% di tutta la materia nell’Universo, non c’è ancora un consenso sulla sua natura. Ci si chiede se le particelle di materia oscura possano interagire con altre particelle come atomi o neutrini, o se le attraversino inalterate. Un modo per verificarlo è osservare come si formano le galassie in dense nubi di materia oscura chiamate aloni. Se la materia oscura interagisce con i neutrini, la struttura della materia oscura si disperde, provocando la formazione di un minor numero di galassie.

Le simulazioni e le scoperte

Le simulazioni al computer

Il team di ricerca ha utilizzato simulazioni al computer per studiare la produzione di segnali di onde gravitazionali in universi simulati con diversi tipi di materia oscura. Le loro scoperte mostrano che il conteggio del numero di eventi di fusione di buchi neri rilevati dalla prossima generazione di osservatori potrebbe dirci se la materia oscura interagisce o meno con altre particelle, fornendo nuove informazioni sulla sua composizione.

Le scoperte

Le simulazioni mostrano che nei modelli in cui la materia oscura interagisce con altre particelle, ci sono molte meno fusioni di buchi neri nell’universo distante. Questo effetto è troppo piccolo per essere visto dagli attuali esperimenti sulle onde gravitazionali, ma sarà un obiettivo primario per la prossima generazione di osservatori attualmente in fase di progettazione. Gli autori sperano che i loro metodi aiutino a stimolare nuove idee per l’utilizzo dei dati delle onde gravitazionali per esplorare la struttura su larga scala dell’Universo e far luce sulla misteriosa natura della materia oscura.

Conclusione

In conclusione, le onde gravitazionali potrebbero rappresentare una chiave per svelare i misteri della materia oscura. Le simulazioni al computer suggeriscono che l’osservazione di queste onde potrebbe fornire indicazioni sulla possibile interazione della materia oscura con altre particelle. Questa scoperta potrebbe aprire nuove strade per la comprensione dell’Universo e della sua evoluzione.