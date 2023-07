La Crew-7 di SpaceX, composta da astronauti provenienti da ESA, NASA, JAXA e Roscosmos, si prepara per il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) previsto per l’estate 2023. Il team, guidato dal comandante Jasmin Moghbeli, include il primo pilota europeo della Crew Dragon di SpaceX, Andreas Mogensen, e gli specialisti di missione Satoshi Furukawa e Konstantin Borisov.

Dettagli della missione

La missione Crew-7 vedrà il suo lancio da Cape Canaveral, in Florida, USA. Il team, composto da quattro membri, rimarrà in orbita per circa sei mesi, durante i quali condurrà esperimenti scientifici e manterrà la stazione come parte delle spedizioni 69 e 70.

Andreas e Jasmin

Andreas Mogensen e Jasmin Moghbeli, già annunciati come piloti della Crew-7, saranno affiancati dall’astronauta giapponese Satoshi Furukawa e dall’astronauta russo Konstantin Borisov. Questi ultimi due occuperanno i posti di specialisti di missione sulla Crew Dragon di SpaceX. Andreas avrà il ruolo di primo pilota europeo sulla Crew Dragon di SpaceX, dove sarà responsabile dei sistemi e delle prestazioni della navicella, rappresentando l’Europa nello spazio.

Satoshi Furukawa

Satoshi Furukawa, selezionato come astronauta nel 1999 e terminato il suo addestramento nel 2001, vanta un dottorato in medicina con specializzazione in chirurgia gastrointestinale. Ha partecipato alla 13ª spedizione NEEMO, trascorrendo dieci giorni in un laboratorio subacqueo al largo della Florida. Nel 2011, ha volato su una navicella Soyuz verso la Stazione Spaziale per una missione di 165 giorni come parte delle spedizioni 28 e 29. Dal 2014 è a capo del Gruppo di Ricerca Biomedica Spaziale della JAXA, concentrando i suoi sforzi sulla promozione della ricerca in medicina spaziale.

Konstantin Borisov

Il quarto posto sarà occupato da Konstantin Borisov, selezionato per l’addestramento astronautico nel 2018. Borisov ha due master, uno in Ricerca Operativa e Analisi dei Sistemi e un altro in Costruzione di Aerei. Questa sarà la sua prima missione spaziale.

Jasmin Moghbeli

Jasmin “Jaws” Moghbeli, comandante della Crew-7, sarà responsabile di tutte le fasi del volo, dal lancio al rientro. Con un passato da pilota collaudatore nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, ha accumulato oltre 2000 ore di volo in più di 25 aerei e ha completato un master in ingegneria aerospaziale durante il suo periodo come pilota collaudatore. Ha iniziato il suo addestramento da astronauta nel 2017 e ha lavorato allo sviluppo del Sistema di Atterraggio Umano, il lander per il programma Artemis che porterà gli esseri umani sulla superficie della Luna. La missione Crew-7 sarà il suo primo volo spaziale.

Conclusione

In sintesi, la missione Crew-7 di SpaceX, prevista per l’estate 2023, vedrà un equipaggio internazionale composto da astronauti di ESA, NASA, JAXA e Roscosmos. La missione, che durerà circa sei mesi, sarà guidata dal comandante Jasmin Moghbeli e includerà il primo pilota europeo della Crew Dragon di SpaceX, Andreas Mogensen.