Bill Nelson, amministratore della NASA, ha inaugurato un nuovo Centro di Informazione sulla Terra presso la sede della NASA a Washington. Questo centro fungerà sia da spazio fisico che virtuale per mostrare come i dati raccolti dalla NASA possono contribuire a migliorare la vita affrontando disastri, problemi ambientali e cambiamenti nel nostro mondo. Il centro offre approfondimenti derivati da 60 anni di iniziative di monitoraggio della Terra della NASA su vari argomenti come l’innalzamento del livello del mare, la qualità dell’aria, gli incendi, i gas serra, l’energia e l’agricoltura.

Il nuovo Centro di Informazione sulla Terra della NASA

Presentazione del Centro

Mercoledì, Bill Nelson ha guidato una cerimonia di taglio del nastro per presentare il nuovo Centro di Informazione sulla Terra presso la sede della NASA a Washington. Il centro è sia uno spazio fisico che un’esperienza virtuale, che mostra come i dati della NASA possono migliorare la vita di fronte a disastri, sfide ambientali e il nostro mondo in continua evoluzione.

Parallelamente all’evento, l’agenzia ha lanciato il suo corrispondente sito web del Centro di Informazione sulla Terra. L’apertura al pubblico del centro è prevista per lunedì 26 giugno.

Il ruolo del Centro nel cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è una priorità fondamentale dell’amministrazione Biden-Harris e la NASA svolge un ruolo cruciale nel fornire dati ai ricercatori e ad altri attraverso la sua vasta costellazione di satelliti per il monitoraggio della Terra. Per sei decenni, i satelliti, i sensori e gli scienziati della NASA hanno raccolto osservazioni sul nostro pianeta e presso il Centro di Informazione sulla Terra, il pubblico può avere un assaggio di ciò che questi dati ci hanno insegnato sull’innalzamento del livello del mare, la qualità dell’aria, gli incendi, i gas serra, l’energia e l’agricoltura.

Il valore dei dati della NASA

Utilizzo dei dati per la gestione dei disastri e l’agricoltura

“Per più di 60 anni, la NASA ha utilizzato il nostro punto di osservazione dello spazio per osservare la Terra con satelliti e strumenti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per raccogliere dati vitali e salvavita”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Per raggiungere l’obiettivo dell’amministrazione Biden-Harris di rendere questi dati più comprensibili, accessibili e utilizzabili per tutti, la NASA sta aprendo il Centro di Informazione sulla Terra. Dai vigili del fuoco che si affidano ai dati della NASA per la gestione degli incendi agli agricoltori che hanno bisogno di sapere quando e dove piantare i raccolti, il Centro di Informazione sulla Terra aiuterà ogni giorno più persone a prendere decisioni informate”.

Accesso alle informazioni per tutti

Indipendentemente dal fatto che vivano in città, aree suburbane o fattorie, le persone in tutta la nazione possono accedere alle informazioni per comprendere il nostro pianeta dinamico e prepararsi agli impatti del cambiamento climatico. La NASA raccoglie e condivide dati che possono aiutare tutti, dalla costa, compresi gli acquirenti di case, a valutare il rischio di inondazioni; imprese nel Golfo del Messico e nei Grandi Laghi alla ricerca di informazioni sulle fioriture algali dannose; agricoltori che richiedono informazioni su siccità e tempeste; e pianificatori dell’uso del suolo della contea che valutano la gestione degli incendi.

Conclusione

In sintesi, il nuovo Centro di Informazione sulla Terra della NASA rappresenta un importante passo avanti nella divulgazione e nell’utilizzo dei dati raccolti dall’agenzia. Questo centro, sia fisico che virtuale, permetterà a un’ampia gamma di utenti di accedere a informazioni preziose per affrontare sfide ambientali, gestire disastri e comprendere meglio il nostro pianeta in continua evoluzione.