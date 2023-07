Il 26 giugno 2023, durante un viaggio tra i porti di Vado Ligure (Savona) e Bastia in Corsica, a bordo del traghetto Corsica Sardinia ferries Mega Express Five, sono state avvistate ben 40 balenottere comuni, oltre a stenelle, zifi, tursiopi, mante, pesci luna e pesce spada. Tra questi, un gruppo di 4 balenottere comuni, compreso un cucciolo, ha accompagnato la nave per un paio di miglia.

Un anno ricco di avvistamenti

Secondo Paola Tepsich, ricercatrice della Fondazione Cima (Centro internazionale di monitoraggio ambientale), quest’anno si stanno registrando molti avvistamenti, soprattutto di balenottere comuni, che sembrano essere particolarmente concentrate nel Mar Ligure. Gli avvistamenti riguardano spesso gruppi di 3-4 animali. Grazie ai dati raccolti nei 17 anni di monitoraggio a bordo delle navi gialle, è possibile confrontare quest’anno con altre annate particolarmente ricche e cercare di comprendere meglio l’ecologia della specie.

Il progetto Fixed Line Transect Mediterranean monitoring network (Flt Med Net)

Dal 2007, i ricercatori di vari enti utilizzano le navi traghetto della Corsica Sardinia Ferries come laboratori nell’ambito del progetto Fixed Line Transect Mediterranean monitoring network (Flt Med Net). A partire dalla fine di aprile, sono ripresi i monitoraggi sistematici di cetacei, tartarughe, uccelli marini e rifiuti su tutte le tratte servite. Dal 2022, il progetto si è integrato con il progetto Life conceptu maris, che aggiunge ai monitoraggi visivi nuove tecniche.

Le nuove tecniche di monitoraggio e il coinvolgimento dei cittadini

Le nuove tecniche introdotte dal progetto Life conceptu maris includono analisi del DNA ambientale e raccolta di dati ambientali tramite sensori. Inoltre, il progetto offre la possibilità ai cittadini comuni di affiancare e aiutare i ricercatori in un viaggio andata e ritorno, candidandosi attraverso il sito https://www.lifeconceptu.eu/citizen-science/.

Importanza degli avvistamenti per la conservazione delle specie marine

Gli avvistamenti di balenottere comuni e altre specie marine nel Mar Ligure sono importanti per comprendere meglio l’ecologia delle specie e per monitorare la loro presenza nel Mediterraneo. Queste informazioni sono fondamentali per la conservazione delle specie e per la gestione sostenibile delle attività umane che possono influenzare gli ecosistemi marini.

Il ruolo della Fondazione Cima

La Fondazione Cima (Centro internazionale di monitoraggio ambientale) è un’organizzazione che si occupa di studiare e monitorare gli ecosistemi marini e costieri, con particolare attenzione alle specie protette e alle aree marine protette. Grazie ai dati raccolti nei 17 anni di monitoraggio a bordo delle navi gialle, la Fondazione Cima può contribuire alla conservazione delle specie marine e alla gestione sostenibile delle risorse marine.

Il coinvolgimento dei cittadini nella ricerca e conservazione

Il coinvolgimento dei cittadini nel progetto Life conceptu maris è un esempio di come la ricerca scientifica possa essere aperta e accessibile a tutti. Attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, è possibile raccogliere più dati e informazioni utili per la conservazione delle specie marine e per la gestione sostenibile degli ecosistemi marini.

In conclusione, gli avvistamenti di balenottere comuni e altre specie marine nel Mar Ligure rappresentano un’importante fonte di informazioni per la ricerca e la conservazione delle specie. Grazie ai progetti come Flt Med Net e Life conceptu maris, e al coinvolgimento dei cittadini, è possibile raccogliere dati preziosi per la gestione sostenibile degli ecosistemi marini e per la protezione delle specie marine.