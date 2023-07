Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha rivelato che l’esopianeta TRAPPIST-1 c, nonostante abbia le stesse dimensioni di Venere e riceva una radiazione simile, non possiede un’atmosfera densa di anidride carbonica, rendendolo improbabile come analogo di Venere. L’esopianeta, che ha la temperatura più bassa mai misurata per un esopianeta roccioso, potrebbe essersi formato con un contenuto minimo di acqua. O manca di un’atmosfera o ne possiede una molto sottile, e ulteriori ricerche indagheranno le variazioni di temperatura sul pianeta e continueranno a studiare le potenziali condizioni atmosferiche.

Le misurazioni infrarosse di TRAPPIST-1 c indicano che probabilmente non è simile a Venere come si pensava inizialmente.

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha misurato con successo il calore irradiato da TRAPPIST-1 c, un esopianeta che orbita attorno a una stella nana rossa a 40 anni luce dalla Terra. Con una temperatura diurna di circa 107 gradi Celsius, è il pianeta roccioso più freddo mai caratterizzato con questo metodo.

Purtroppo per coloro che speravano che il sistema TRAPPIST-1 fosse un vero analogo del nostro, i risultati sono un po’ deludenti. Sebbene TRAPPIST-1 c abbia più o meno le stesse dimensioni e massa di Venere e riceva la stessa quantità di radiazione dalla sua stella, sembra improbabile che abbia la stessa densa atmosfera di anidride carbonica. Questo indica che il pianeta, e forse l’intero sistema, potrebbe essersi formato con pochissima acqua. Il risultato è l’ultimo passo nella ricerca per determinare se le atmosfere planetarie possono sopravvivere all’ambiente violento di una stella nana rossa.

Il telescopio spaziale Webb esclude un’atmosfera densa di anidride carbonica per l’esopianeta roccioso

Un team internazionale di ricercatori ha utilizzato il telescopio spaziale James Webb della NASA per calcolare la quantità di energia termica proveniente dall’esopianeta roccioso TRAPPIST-1 c. Il risultato suggerisce che l’atmosfera del pianeta – se esiste – è estremamente sottile.

Con una temperatura diurna di circa 107 gradi Celsius, TRAPPIST-1 c è ora l’esopianeta roccioso più freddo mai caratterizzato sulla base dell’emissione termica. La precisione necessaria per queste misurazioni dimostra ulteriormente l’utilità di Webb nel caratterizzare esopianeti rocciosi simili per dimensioni e temperatura a quelli del nostro sistema solare.

Il risultato segna un altro passo nel determinare se i pianeti che orbitano attorno a piccole nane rosse come TRAPPIST-1 – il tipo di stella più comune nella galassia – possono sostenere atmosfere necessarie per supportare la vita come la conosciamo.

La ricerca di atmosfere su esopianeti rocciosi

“Vogliamo sapere se i pianeti rocciosi hanno atmosfere o no”, ha detto Sebastian Zieba, studente di dottorato presso l’Istituto Max Planck per l’Astronomia in Germania e primo autore dei risultati pubblicati il 19 giugno sulla rivista Nature. “In passato, potevamo davvero studiare solo i pianeti con atmosfere spesse e ricche di idrogeno. Con Webb possiamo finalmente iniziare a cercare atmosfere dominate da ossigeno, azoto e anidride carbonica”.

“TRAPPIST-1 c è interessante perché è praticamente un gemello di Venere: ha circa le stesse dimensioni di Venere e riceve una quantità di radiazione simile dalla sua stella a quella che Venere riceve dal Sole”, ha spiegato la coautrice Laura Kreidberg, anch’essa del Max Planck. “Pensavamo che potesse avere un’atmosfera densa di anidride carbonica come Venere”.

Le implicazioni per la ricerca di vita extraterrestre

TRAPPIST-1 c è uno dei sette pianeti rocciosi che orbitano attorno a una stella nana rossa ultracool (o nana M) a 40 anni luce dalla Terra. Sebbene i pianeti siano simili per dimensioni e massa ai pianeti rocciosi interni del nostro sistema solare, non è chiaro se abbiano atmosfere simili. Durante il primo miliardo di anni della