Nel 2018, il Telescopio Spaziale Kepler della NASA ha concluso la sua missione, ma non prima di aver scoperto potenzialmente gli ultimi pianeti. Gli scienziati del MIT e dell’Università del Wisconsin a Madison, con l’aiuto di scienziati cittadini, hanno scoperto due nuovi “mini-Nettuni caldi” e un possibile terzo candidato pianeta. Questa scoperta segna la conclusione della prolifica missione di ricerca di pianeti di Kepler che ha contribuito alla scoperta di oltre 2.500 esopianeti.

La scoperta finale di Kepler

Il ruolo del Telescopio Spaziale Kepler

Oltre 5.000 pianeti sono confermati esistere al di là del nostro sistema solare. Più della metà sono stati scoperti dal Telescopio Spaziale Kepler della NASA, un osservatorio resiliente che ha superato di gran lunga la sua missione originale prevista. Per quasi dieci anni, la navicella ha seguito la Terra, scandagliando i cieli alla ricerca di cali periodici nella luminosità delle stelle che potrebbero segnalare la presenza di un pianeta che attraversa la sua stella.

Le ultime scoperte

Nelle sue ultime giornate, il telescopio ha continuato a registrare la luminosità delle stelle mentre stava esaurendo il carburante. Il 30 ottobre 2018, con i serbatoi del carburante esauriti, la navicella è stata ufficialmente ritirata. Ora, gli astronomi del MIT e dell’Università del Wisconsin a Madison, con l’aiuto di scienziati cittadini, hanno scoperto quali potrebbero essere gli ultimi pianeti che Kepler ha osservato prima di spegnersi.

Dettagli delle scoperte

I nuovi pianeti

Il team ha esaminato l’ultima settimana di dati di alta qualità del telescopio e ha individuato tre stelle, nella stessa parte del cielo, che sembravano oscurarsi brevemente. Gli scienziati hanno determinato che due delle stelle ospitano ciascuna un pianeta, mentre la terza ospita un “candidato” pianeta che deve ancora essere verificato.

Caratteristiche dei nuovi pianeti

I due pianeti validati sono K2-416 b, un pianeta che è circa 2,6 volte la dimensione della Terra e che orbita attorno alla sua stella circa ogni 13 giorni, e K2-417 b, un pianeta leggermente più grande che è poco più di tre volte la dimensione della Terra e che gira attorno alla sua stella ogni 6,5 giorni. Per le loro dimensioni e la vicinanza alle loro stelle, entrambi i pianeti sono considerati “mini-Nettuni caldi”. Si trovano a circa 400 anni luce dalla Terra.

Conclusione

La scoperta di questi ultimi pianeti segna la fine di un’era per il Telescopio Spaziale Kepler della NASA. Nonostante la fine della sua missione, Kepler ha lasciato un’eredità duratura, contribuendo alla scoperta di oltre 2.500 esopianeti. Questi ultimi pianeti scoperti, sebbene non particolarmente insoliti, sono interessanti per la loro scoperta atipica e la loro importanza storica. La ricerca continua, con l’obiettivo di non lasciare inutilizzati i dati raccolti da Kepler, poiché ci sono ancora molte scoperte da fare.