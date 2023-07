Una recente ricerca ha messo in luce come il cambiamento climatico potrebbe interrompere l’equilibrio ecologico e il processo evolutivo. Lo studio, condotto sui moscerini delle mele, ha dimostrato che l’aumento delle temperature previsto per il futuro potrebbe influenzare queste specie in modo diverso, potenzialmente bloccando la speciazione e causando un possibile disordine nei ritmi ecologici delle comunità di insetti.

Il cambiamento climatico e la speciazione

La ricerca ha esplorato le possibili conseguenze del riscaldamento globale sugli ecosistemi e come questo potrebbe influenzare lo sviluppo di nuove specie. In tutto il mondo, nuove specie emergono continuamente man mano che gruppi separati di organismi si evolvono in percorsi divergenti. Ma cosa succede quando il cambiamento climatico entra in gioco in questa complessa equazione?

Il caso dei moscerini delle mele

Thomas HQ Powell, assistente professore di scienze biologiche presso la Binghamton University, State University di New York, ha cercato di rispondere a questa domanda in un recente articolo pubblicato su Lettere di ecologia. Nel 1850, la mosca delle larve delle mele, un importante parassita agricolo, iniziò a dividersi in due popolazioni nella Hudson Valley. Una popolazione continuò a nutrirsi dei frutti degli alberi di biancospino autoctoni della regione, mentre l’altra passò a una nuova fonte di cibo: i meli, introdotti in Nord America dai coloni inglesi.

Il delicato equilibrio degli ecosistemi

I biancospini fruttificano tre o quattro settimane più tardi delle mele, causando uno spostamento nei programmi riproduttivi delle due popolazioni di mosche. Questo ha avuto un impatto su diverse specie di vespe parassite che si nutrono della mosca delle larve, dimostrando il delicato equilibrio che regola gli ecosistemi.

Il cambiamento climatico e la biodiversità degli insetti

Per il loro esperimento, i ricercatori hanno allevato popolazioni di mosche di melo e biancospino e vespe parassite in condizioni corrispondenti alla media stagionale degli ultimi 10 anni di dati climatici, e poi in condizioni più calde previste da 50 a 100 anni nel futuro. I risultati hanno importanti implicazioni per la biodiversità degli insetti, sottolinea Powell.

Le risposte delle diverse popolazioni

Nonostante si trovassero nello stesso luogo, le due popolazioni di mosche hanno risposto in modo molto diverso a questo cambiamento di temperatura. Le mosche del biancospino sembravano avere una maggiore resilienza, forse a causa di una maggiore diversità genetica. Il ciclo di vita delle mosche della mela è stato sfasato con la loro pianta ospite, mettendo a rischio la loro sopravvivenza e potenzialmente bloccando il processo di speciazione.

Le conseguenze per le vespe parassite

I cicli di vita delle vespe parassite non sono stati influenzati dal calore, il che potrebbe avere conseguenze disastrose se non fossero sincronizzati con il ciclo di vita della loro preda. L’adattamento naturale potrebbe essere in grado di ristabilire un certo equilibrio nei sistemi interrotti a lungo termine, ma ci sono limiti significativi alla rapida evoluzione. Gli habitat tendono ad essere più piccoli e frammentati, limitando la quantità di variabilità genetica necessaria per rispondere alle pressioni evolutive.

Conclusione

In sintesi, la ricerca ha evidenziato come il cambiamento climatico possa interrompere l’equilibrio ecologico e il processo evolutivo, con possibili conseguenze disastrose per la biodiversità degli insetti. Questo studio sottolinea l’importanza di comprendere e affrontare l’impatto del riscaldamento globale sugli ecosistemi.