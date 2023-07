Un team di ricerca dell’Università di Warwick ha identificato un raro pulsar di nana bianca, la seconda scoperta di questo tipo mai realizzata, offrendo preziose informazioni sulla evoluzione stellare. Le caratteristiche del pulsar, quali i forti campi magnetici, la rapida rotazione e la bassa temperatura, supportano la teoria del modello dinamo e indicano un’età avanzata della stella, confermando ulteriormente l’esistenza di altri sistemi simili.

La scoperta di un raro sistema stellare di nana bianca

Le nanne bianche: piccole stelle dense

Le nanne bianche sono stelle piccole e dense, generalmente delle dimensioni di un pianeta. Si formano quando una stella di bassa massa ha bruciato tutto il suo carburante, perdendo i suoi strati esterni. A volte definite “fossili stellari”, offrono spunti su diversi aspetti della formazione e dell’evoluzione stellare.

Il pulsar di nana bianca: un fenomeno raro

Un raro tipo di pulsar di nana bianca è stato scoperto per la seconda volta, in una ricerca guidata dall’Università di Warwick. I pulsar di nana bianca includono una stella residua bruciata e in rapida rotazione, chiamata nana bianca, che colpisce il suo vicino – una nana rossa – con potenti raggi di particelle elettriche e radiazioni, causando l’intero sistema a illuminarsi e a svanire drammaticamente a intervalli regolari. Questo è dovuto a forti campi magnetici, ma gli scienziati non sono sicuri di cosa li causi.

Il modello dinamo e la scoperta del nuovo pulsar

Il modello dinamo

Una teoria chiave che spiega i forti campi magnetici è il “modello dinamo” – che le nanne bianche hanno dinamo (generatori elettrici) nel loro nucleo, come la Terra, ma molto più potenti. Ma per testare questa teoria, gli scienziati avevano bisogno di cercare altri pulsar di nana bianca per vedere se le loro previsioni erano corrette.

La scoperta del nuovo pulsar

Pubblicato il 15 giugno su Nature Astronomy, gli scienziati finanziati dal UK Science and Technology Facilities Council (STFC) descrivono il pulsar di nana bianca appena rilevato, J191213.72-441045.1 (J1912-4410 per abbreviare). È solo la seconda volta che viene trovato un sistema stellare del genere, dopo la scoperta di AR Scorpii (AR Sco) nel 2016.

Situato a 773 anni luce dalla Terra e ruotando 300 volte più velocemente del nostro pianeta, il pulsar di nana bianca ha una dimensione simile alla Terra, ma una massa almeno grande quanto il Sole. Ciò significa che un cucchiaino di materiale di nana bianca peserebbe circa 15 tonnellate. Le nanne bianche iniziano la loro vita a temperature estremamente elevate prima di raffreddarsi nel corso di miliardi di anni, e la bassa temperatura di J1912−4410 indica un’età avanzata.

Conclusione

La scoperta di J1912−4410 rappresenta un passo fondamentale nel campo dell’astronomia, confermando la presenza di altri pulsar di nana bianca come previsto dai modelli precedenti. Questa ricerca dimostra come la scienza progredisca attraverso previsioni e test, fornendo nuove intuizioni sulla formazione e l’evoluzione stellare.