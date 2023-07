Un recente studio ha rivelato che la probabilità di scoprire esopianeti simili alla Terra con acqua liquida, elemento fondamentale per la vita, è molto più alta di quanto si pensasse in precedenza. Nonostante le condizioni di congelamento della superficie, il calore geologico potrebbe consentire la liquefazione dell’acqua sotto la superficie, specialmente nei pianeti in orbita attorno a comuni stelle M-nane. Questa scoperta suggerisce che quasi 100 volte più pianeti potrebbero ospitare acqua liquida di quanto si credesse in precedenza, aumentando notevolmente le probabilità di scoprire la vita extraterrestre.

Una nuova ricerca sulla presenza di acqua liquida negli esopianeti

Presentazione della ricerca

La ricerca, presentata alla conferenza di geochimica di Goldschmidt, ha rivelato che probabilmente esistono molti più esopianeti simili alla Terra con acqua liquida di quanto si pensasse in precedenza. Questo dato aumenta significativamente le possibilità di trovare la vita. Anche dove le condizioni non sono ideali per l’esistenza di acqua liquida sulla superficie di un pianeta, molte stelle potrebbero ospitare condizioni geologiche adatte per l’acqua liquida sotto la superficie del pianeta.

Le dichiarazioni del ricercatore capo

Il ricercatore capo Dr. Lujendra Ojha (Rutgers University, New Jersey, USA) ha dichiarato: “Sappiamo che la presenza di acqua liquida è essenziale per la vita. Il nostro lavoro mostra che quest’acqua può essere trovata in luoghi che non avevamo considerato molto. Ciò aumenta notevolmente le possibilità di trovare ambienti in cui la vita potrebbe, in teoria, svilupparsi».

La scoperta di acqua liquida sotto la superficie dei pianeti

Due modi per generare calore

I ricercatori hanno scoperto che anche se la superficie di un pianeta è ghiacciata, esistono due modi principali per generare abbastanza calore da permettere all’acqua di liquefarsi nel sottosuolo. Il primo è il calore generato dalla radioattività nelle profondità della Terra, che può riscaldare l’acqua abbastanza da mantenerla liquida. Il secondo è l’effetto gravitazionale dei grandi pianeti che orbitano, come ad esempio Saturno e Giove, che agitano continuamente l’interno delle loro lune, permettendo la presenza di acqua liquida sotterranea.

Analisi dei pianeti attorno alle stelle M-nane

L’analisi ha esaminato i pianeti trovati attorno al tipo più comune di stelle: i soli chiamati M-nane. Queste sono piccole stelle, molto più fredde del nostro Sole. Il 70% delle stelle nella nostra galassia sono nane M e la maggior parte degli esopianeti rocciosi e simili alla Terra trovati fino ad oggi orbitano attorno a nane M. La ricerca ha scoperto che, considerando solo il calore generato dal pianeta, è probabile che un’alta percentuale di questi esopianeti possa avere calore sufficiente per sostenere l’acqua liquida, molto più di quanto si pensasse in precedenza.

Conclusione

In conclusione, la ricerca ha rivelato che la probabilità di trovare esopianeti con acqua liquida è molto più alta di quanto si pensasse in precedenza. Questo dato aumenta notevolmente le possibilità di scoprire la vita extraterrestre. Anche se la superficie di un pianeta è ghiacciata, il calore geologico o l’effetto gravitazionale dei grandi pianeti che orbitano potrebbero permettere la presenza di acqua liquida sotterranea. Questa scoperta apre nuove prospettive per la ricerca di vita nell’universo.