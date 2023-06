Le ultime proiezioni meteo indicano che l’Italia si appresta a vivere un periodo di sole, stabilità e caldo, coinvolgendo l’intero territorio nazionale. Scopriamo insieme quando inizierà questa fase e quanto durerà, per capire se l’estate è davvero alle porte.

Le ultime giornate di maltempo

Il meteo avverso si scatenerà mercoledì 14, seguito da un paio di giorni caratterizzati da condizioni meteo variabili e instabili, soprattutto sui rilievi. Successivamente, il sole splenderà su tutto il Paese, inaugurando così dal weekend un periodo di bel tempo prolungato e temperature in progressivo aumento.

Le piogge e i temporali si concentrano al Sud e sui rilievi

Le precipitazioni e i temporali di giovedì 15 e venerdì 16 si manifesteranno principalmente sulle Alpi, sugli Appennini e in alcune aree del Meridione. Dopodiché, le correnti settentrionali favoriranno un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, con un tempo stabile e soleggiato previsto per il fine settimana.

Alta pressione africana in arrivo

Le previsioni meteo indicano una possibile avanzata dell’alta pressione africana, che potrebbe portare temperature più elevate, cieli sereni e assenza di precipitazioni su tutto il territorio italiano. Di conseguenza, si prevede un aumento significativo delle temperature.

È finalmente giunto il momento dell’alta pressione?

Molti si chiedono se sia finalmente arrivato il momento dell’alta pressione, dato che finora l’Italia non ne ha beneficiato. Le brevi parentesi di bel tempo si sono alternate a periodi di maltempo, e ora ci si interroga sulla possibilità di un cambiamento duraturo e in linea con il calendario.

La normalità della seconda metà di giugno

È importante sottolineare che l’arrivo di una fase di alta pressione nella seconda metà di giugno è ormai considerato normale. In passato, questo fenomeno era più tipico dell’inizio di luglio, ma negli ultimi anni si è verificato già a fine maggio, con temperature superiori ai 30 gradi Celsius. Pertanto, possiamo affermare che quest’anno l’Italia ha avuto un avvio d’Estate meno estremo, almeno fino ad ora.

Le previsioni meteo sulla durata del caldo

Le previsioni meteo per la prossima settimana indicano un clima soleggiato e caldo per tutta l’Italia, con temperature in aumento e condizioni meteo stabili. Ci sono le condizioni per il raggiungimento dei primi 40 gradi