Un nuovo modello di formazione planetaria basato sulla recente ricerca sugli esopianeti suggerisce che l’acqua della Terra potrebbe aver avuto origine dalle interazioni tra le atmosfere ricche di idrogeno e gli oceani di magma dei primi embrioni planetari che alla fine formarono la Terra. Questo lavoro potrebbe spiegare le caratteristiche chiave della composizione della Terra, come l’abbondanza di acqua e lo stato ossidato complessivo, senza necessariamente fare affidamento su altre fonti d’acqua.

Origine dell’acqua terrestre e formazione planetaria

La ricerca condotta da Anat Shahar della Carnegie Science, insieme a Edward Young e Hilke Schlichting dell’UCLA, suggerisce che l’acqua presente sul nostro pianeta potrebbe essere il risultato dell’interazione tra le atmosfere ricche di idrogeno e i mari di lava fusa dei primi corpi planetari che costituivano le prime fasi della formazione della Terra. La loro ricerca è stata recentemente pubblicata sulla rivista Nature.

Formazione dei pianeti terrestri

La formazione dei pianeti terrestri, come la Terra, è stata influenzata dall’accumulo di polvere e gas che un tempo orbitavano intorno al nostro Sole nella sua giovinezza. Nel corso del tempo, il materiale più denso è sprofondato verso l’interno, separando la Terra in tre strati distinti: il nucleo metallico, il mantello roccioso e la crosta di silicati.

Impatto delle scoperte di esopianeti

L’esplosione di ricerca sugli esopianeti negli ultimi dieci anni ha informato un nuovo approccio alla modellazione dello stato embrionale della Terra. “Le scoperte di esopianeti ci hanno permesso di apprezzare molto di più quanto sia comune per i pianeti appena formati essere circondati da atmosfere ricche di idrogeno molecolare, H2, durante i loro primi milioni di anni di crescita”, ha spiegato Shahar.

Interazioni tra atmosfere di idrogeno molecolare e oceani di magma

Utilizzando un modello di nuova concezione, i ricercatori di Carnegie e UCLA sono stati in grado di dimostrare che all’inizio dell’esistenza della Terra, le interazioni tra l’oceano di magma e una proto-atmosfera di idrogeno molecolare avrebbero potuto dare origine ad alcune delle caratteristiche distintive della Terra, come la sua abbondanza di acqua e il suo stato ossidato complessivo.

Modelli matematici e risultati

I ricercatori hanno utilizzato modelli matematici per esplorare lo scambio di materiali tra atmosfere di idrogeno molecolare e oceani di magma osservando 25 diversi composti e 18 diversi tipi di reazioni. Le interazioni tra l’oceano di magma e l’atmosfera nella loro piccola Terra simulata hanno provocato il movimento di grandi masse di idrogeno nel nucleo metallico, l’ossidazione del mantello e la produzione di grandi quantità di acqua.

Possibili fonti alternative d’acqua

Sebbene altre fonti d’acqua siano possibili, i ricercatori affermano che non sono necessarie per spiegare lo stato attuale della Terra. “Questa è solo una possibile spiegazione per l’evoluzione del nostro pianeta, ma che stabilirebbe un legame importante tra la storia della formazione della Terra e gli esopianeti più comuni che sono stati scoperti in orbita attorno a stelle lontane, che sono chiamati Super-Terre e sub-Nettuno”, ha concluso Shahar.

Conclusione

