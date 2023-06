Per la prima volta, un team di esperti, tra cui uno dell’Università di Swansea, ha mappato il terreno sotto il ghiacciaio Thwaites, il più a rischio dell’Antartide, fornendo informazioni cruciali sulla sua vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Lo studio ha rivelato una scarsità di roccia sedimentaria, un risultato inaspettato che potrebbe influenzare il movimento del ghiacciaio nell’oceano nei prossimi decenni.

La ricerca sul ghiacciaio Thwaites

Il ghiacciaio Thwaites, grande quanto la Gran Bretagna o lo stato americano della Florida, è uno dei sistemi di ghiaccio-oceano in più rapida evoluzione in Antartide. La ricerca è stata condotta dal British Antarctic Survey (BAS) e ha coinvolto il professor Bernd Kulessa, un glaciologo del dipartimento di geografia dell’Università di Swansea. I risultati hanno portato alla creazione di una nuova mappa della geologia della regione, pubblicata sulla rivista Science Advances.

Mappatura geologica e implicazioni per il flusso di ghiaccio

Il dottor Tom Jordan, un geofisico del British Antarctic Survey, che ha guidato lo studio, ha spiegato che i sedimenti consentono un flusso più veloce, come scivolare sul fango. Ora che si conosce la mappa dei sedimenti scivolosi, è possibile prevedere meglio come si comporterà il ghiacciaio in futuro mentre si ritira. La zona di interramento del ghiacciaio Thwaites si è ritirata di 14 km dalla fine degli anni ’90. Gran parte della calotta glaciale si trova al di sotto del livello del mare ed è suscettibile a una perdita di ghiaccio rapida e irreversibile che potrebbe innalzare il livello globale del mare di oltre mezzo metro in pochi secoli.

Analisi basata su rilievi aerei e sensori

La nuova analisi si basa su rilievi aerei che utilizzano velivoli dotati di radar in grado di vedere attraverso il ghiaccio fino alle rocce sottostanti, nonché sensori in grado di mappare minime variazioni di gravità e magnetismo a migliaia di metri sotto terra e fondale marino su cui poggia il ghiacciaio. I ricercatori utilizzano queste molteplici fonti di dati per compilare un’immagine 3D delle caratteristiche, incluso il tipo e l’estensione delle diverse rocce.

Impatto della nuova conoscenza sulla geologia subglaciale

Non è ancora chiaro come questa nuova conoscenza della geologia subglaciale influenzerà le stime del flusso e della perdita di ghiaccio da Thwaites e altri ghiacciai. Lo studio mostra che il paesaggio geologico ha un controllo diretto sullo stress di taglio basale, che influenza la velocità con cui il ghiaccio può fluire nell’oceano. I membri del gruppo di ricerca effettueranno ora studi più dettagliati di questi processi. I modellisti potrebbero anche essere in grado di utilizzare i nuovi dati per fare proiezioni più affidabili sulla futura perdita di ghiaccio.

Previsioni migliori sul futuro flusso di ghiaccio e innalzamento del livello del mare

Il professor Bernd Kulessa ha affermato che il loro studio fornisce una base entusiasmante e nuova per previsioni migliori del futuro flusso di ghiaccio del ghiacciaio Thwaites e dell’innalzamento del livello del mare. Il professor Tom Jordan ha aggiunto che, mostrando la geologia dettagliata e il modo in cui si correla con l’attrito basale, i futuri modelli di ritiro glaciale avranno una minore incertezza, poiché i controlli dei processi basali saranno meglio compresi.

Costruzione incrementale di studi scientifici per affrontare il cambiamento climatico

Nessun singolo studio scientifico potrebbe mai eguagliare la portata e la sfida del cambiamento climatico. Tuttavia, è la costruzione incrementale di tutti i singoli studi scientifici come questo che consente di comprendere e affrontare questa sfida.

Conclusione

In sintesi, la mappatura del terreno sotto il ghiacciaio Thwaites fornisce informazioni cruciali sulla sua vulnerabilità ai cambiamenti climatici e potrebbe aiutare a prevedere meglio il suo comportamento futuro. Questo studio rappresenta un passo importante nella comprensione e nell’affrontare la sfida del cambiamento climatico.