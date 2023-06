Il satellite di Saturno, Encelado, contiene fosfati, un elemento chiave per la vita, a livelli significativamente più alti degli oceani terrestri, suggerendo un potenziale di abitabilità, secondo uno studio che utilizza i dati della missione NASA Cassini.

Scoperta di fosfati su Encelado

Un team internazionale di scienziati, tra cui uno dell’Università di Washington, ha scoperto che l’acqua su uno dei satelliti di Saturno contiene fosfati, un elemento fondamentale per la vita. Il gruppo di ricerca, guidato dalla Freie Universität Berlin, ha utilizzato i dati della missione spaziale NASA Cassini per rilevare la presenza di fosfati nelle particelle espulse dall’oceano globale ghiacciato di Encelado.

Importanza dei fosfati per la vita

Il fosforo, sotto forma di fosfati, è essenziale per tutta la vita sulla Terra. Esso costituisce la struttura portante del DNA ed è parte delle membrane cellulari e delle ossa. Il nuovo studio, pubblicato recentemente sulla rivista Nature, è il primo a riportare prove dirette della presenza di fosforo su un mondo oceanico extraterrestre.

Concentrazione di fosfati su Encelado

Il team di ricerca ha scoperto che il fosfato è presente nell’oceano di Encelado a livelli almeno 100 volte superiori – e forse mille volte superiori – rispetto agli oceani terrestri. “Determinando così alte concentrazioni di fosfato facilmente disponibili nell’oceano di Encelado, abbiamo ora soddisfatto quello che è generalmente considerato uno dei requisiti più rigorosi per stabilire se i corpi celesti sono abitabili”, ha affermato Fabian Klenner, ricercatore post-dottorato presso l’Università di Washington.

Implicazioni per l’abitabilità

Una delle scoperte più profonde nella scienza planetaria negli ultimi 25 anni è che i mondi con oceani sotto uno strato di ghiaccio sono comuni nel nostro sistema solare. Questi corpi celesti includono le lune ghiacciate di Giove e Saturno – tra cui Ganimede, Titano ed Encelado – e corpi celesti ancora più lontani, come Plutone.

La missione Cassini e l’oceano di Encelado

La missione Cassini della NASA ha esplorato Saturno, i suoi anelli e le sue lune dal 2004 al 2017. Ha scoperto per la prima volta che Encelado ospita un oceano d’acqua coperto di ghiaccio e ha analizzato il materiale che è eruttato attraverso crepe nella regione del polo sud della luna.

Prime prove di fosforo su un mondo oceanico extraterrestre

Il team di ricerca ha utilizzato l’Analizzatore di polvere cosmica della sonda spaziale Cassini per analizzare singoli grani di ghiaccio emessi da Encelado e inviare tali misurazioni sulla Terra. Klenner ha utilizzato un’apparecchiatura specializzata a Berlino che simulava i dati generati da un granello di ghiaccio che colpiva lo strumento. Ha sperimentato diverse composizioni chimiche e concentrazioni per i suoi campioni per cercare di far corrispondere le firme sconosciute nelle osservazioni della sonda spaziale. “Ho preparato diverse soluzioni di fosfato e abbiamo centrato il bersaglio. Questo era in perfetta corrispondenza con i dati provenienti dallo spazio”, ha detto Klenner. “Questa è la prima scoperta di fosforo su un mondo oceanico extraterrestre”.

Conclusione

In sintesi, la scoperta di fosfati su Encelado, uno dei satelliti di Saturno, suggerisce un potenziale di abitabilità per questo mondo oceanico extraterrestre. Questa scoperta, basata sui dati della missione spaziale NASA Cassini, rappresenta un passo importante nella ricerca di vita al di fuori della Terra.