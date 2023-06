Il ghiaccio polare si sta infatti sciogliendo, un processo che non riguarda solo lo scioglimento in sé, ma anche l’equilibrio tra la nevicata e lo scioglimento del ghiaccio. I laser satellitari della NASA monitorano lo spessore del ghiaccio in Antartide e Groenlandia, identificando dove le calotte glaciali si stanno assottigliando e perdendo massa più rapidamente nell’oceano. A partire da ora, lo scioglimento dei ghiacci polari è il principale contributore all’innalzamento del livello del mare, portando gli scienziati a studiare costantemente la relazione tra le calotte glaciali e il livello del mare.

Il ghiaccio polare si sta sciogliendo?

La risposta semplice e diretta è sì. Si sta, infatti, sciogliendo. Ma è un po’ più complicato di così. Puoi pensare alle calotte glaciali o all’Antartide e alla Groenlandia come a una vasca piena d’acqua. E vogliamo sapere quanto entra in quella vasca e quanto ne esce.

Quindi, per esempio, la neve che cade sulla calotta glaciale è come far scorrere il rubinetto. Apri il rubinetto, si riempie d’acqua, e poi si scioglie quando c’è un’atmosfera calda o un oceano caldo, apre lo scarico e fa uscire l’acqua. Quindi non si tratta solo di sciogliersi. Riguarda anche quanta neve cade e qual è l’equilibrio.

Monitoraggio del ghiaccio polare dalla NASA

Alla NASA, siamo in grado di monitorare molto facilmente sia l’Antartide che la Groenlandia dallo spazio. E abbiamo laser satellitari che misurano effettivamente lo spessore del ghiaccio nel tempo. E così possiamo effettivamente monitorare dove le calotte glaciali si stanno assottigliando e perdendo più rapidamente massa nell’oceano.

Quindi, il ghiaccio polare si sta sciogliendo? La risposta è si. E al momento è il contributore numero uno all’innalzamento del livello del mare. Ed è per questo che la NASA ha scienziati come me che studiano ogni giorno la relazione tra calotte glaciali e livello del mare.