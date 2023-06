Il 22 giugno, i cosmonauti dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, hanno intrapreso una passeggiata spaziale per recuperare diversi pacchetti di esperimenti dai moduli Zvezda e Poisk e installare attrezzature di comunicazione all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale. Prokopyev indossava una tuta spaziale Orlan con strisce rosse, mentre Petelin ne indossava una con strisce blu. La loro passeggiata spaziale si è conclusa dopo 6 ore e 24 minuti. Questa è stata la settima passeggiata spaziale nella carriera di Prokopyev e la quinta per Petelin. È la nona passeggiata spaziale alla stazione nel 2023 e la 266ª passeggiata spaziale per l’assemblaggio, la manutenzione e gli aggiornamenti della stazione spaziale.

Attività dei cosmonauti e dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale

Passeggiata spaziale di Prokopyev e Petelin

Il 23 giugno, l’equipaggio della Expedition 69 ha concluso la sua settimana di lavoro caricando un veicolo cargo per il suo imminente ritorno sulla Terra e pulendo dopo la passeggiata spaziale di giovedì. Altre attività per i residenti della Stazione Spaziale Internazionale di venerdì includevano una competizione di robotica e la manutenzione del supporto vitale.

Preparativi per il ritorno del veicolo cargo SpaceX Dragon

Il veicolo cargo Dragon di SpaceX terminerà la sua permanenza all’avamposto orbitale il 29 giugno dopo aver consegnato due pannelli solari a srotolamento e diverse tonnellate di attrezzature scientifiche, forniture per l’equipaggio e hardware della stazione il 6 giugno. Gli astronauti della NASA Stephen Bowen e Woody Hoburg hanno iniziato a finalizzare il lavoro di carico all’interno della navicella cargo Dragon venerdì. Alla fine della giornata, l’ingegnere di volo della NASA Frank Rubio si è unito a Hoburg trasferendo campioni di ricerca dai congelatori scientifici della stazione nei congelatori di trasporto scientifico del Dragon.

Manutenzione e attività di ricerca dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale

Prima nel corso della giornata, Bowen e Rubio hanno lavorato insieme alla manutenzione dei sistemi di alimentazione e delle attrezzature di supporto vitale. Il duo ha iniziato il suo lavoro nel modulo laboratorio Destiny sostituendo un modulo di controllo dell’alimentazione remota che controlla il flusso di energia in tutto l’avamposto orbitale. Dopo il pranzo, il duo si è riunito nel modulo Harmony sostituendo l’hardware che circola, raffredda e deumidifica l’aria nel segmento statunitense della stazione spaziale.

Attività dell’ingegnere di volo Sultan Alneyadi

L’ingegnere di volo degli Emirati Arabi Uniti (UAE), Sultan Alneyadi, ha assistito gli astronauti della NASA con il lavoro di imballaggio del carico e poi ha lavorato su compiti di idraulica orbitale per tutta la mattinata di venerdì. Nel pomeriggio, Alneyadi ha acceso e attivato i robot volanti liberi Astrobee situati all’interno del modulo laboratorio Kibo. Successivamente, l’astronauta degli UAE ha monitorato gli Astrobee mentre eseguivano manovre controllate da algoritmi vincenti della competizione scritti da studenti sulla Terra.

Conclusione

In sintesi, l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ha avuto una settimana impegnativa con una passeggiata spaziale, la preparazione per il ritorno del veicolo cargo Dragon di SpaceX e varie attività di manutenzione e ricerca. Queste attività sottolineano l’importanza continua della Stazione Spaziale Internazionale come piattaforma per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’esplorazione umana dello spazio.