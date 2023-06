L’estate nel bacino del Mediterraneo, inclusa la Spagna, sta rivelando una faccia inusuale, almeno rispetto agli ultimi due decenni. In questo inizio di giugno, stiamo assistendo agli stessi fenomeni meteorologici estremi osservati nella fase finale di maggio, con temporali di intensità elevata, nubifragi e inondazioni improvvise. Le precipitazioni sono così violente da scaricare a terra enormi quantità d’acqua in brevissimo tempo, generando quel fenomeno noto come bomba d’acqua. Nel video, potrete vedere i temporali di straordinaria intensità registrati tra Spagna e Italia, oltre ad alcune grandinate.