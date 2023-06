Le autorità del Canada e degli Stati Uniti hanno formalmente avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente verificatosi a un sottomarino che è imploduto nell’Oceano Atlantico, poco dopo essersi immerso sulle tracce del Titanic. Secondo l’opinione di un esperto sulla tragedia, il sottomarino potrebbe essere stato costruito con materiali non adatti a scendere a profondità marine di 4000 metri.