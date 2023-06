Nel 2008, a Stephenville, in Texas, un pilota locale avvista nel cielo sopra il suo ranch delle luci provenienti da qualcosa di enorme. Non è l’unico: centinaia di persone hanno visto l’oggetto, e una giornalista locale ha deciso di dedicare la sua vita a raccontare le loro storie. Da questo classico incontro, risaliamo di diverse decadi fino all’inizio del fenomeno degli UFO in America e al lancio del Progetto Blue Book, destinato a studiare il crescente “problema UFO” del paese.