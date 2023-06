Le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo rispetto all’ondata di calore che ha caratterizzato la scorsa settimana. L’aria fresca che ha sfiorato la Sardegna, influenzando anche altre regioni italiane, ha portato ad un calo delle temperature.

Andamento delle temperature

Valori termici attuali

Le temperature si sono stabilizzate su valori più tipici del periodo, con un clima decisamente più estivo. Per la maggior parte della settimana, si prevede che le temperature rimarranno su questi livelli, con un possibile aumento del calore a partire dalla metà della settimana.

Previsioni per il weekend

Il primo weekend di Luglio potrebbe portare un ulteriore cambiamento del tempo. Un’ampia depressione proveniente dal Nord Atlantico dovrebbe stabilirsi sulle Isole Britanniche, con possibili effetti ciclonici che potrebbero estendersi verso sud.

Possibile peggioramento del tempo

Ingresso di aria fresca instabile

Se questa previsione dovesse concretizzarsi, l’arrivo di aria fresca instabile sul Mediterraneo centrale potrebbe causare un peggioramento del tempo, con fenomeni localmente intensi e un notevole calo delle temperature.

Implicazioni per la Sardegna

Per quanto riguarda la Sardegna, ci sono ancora delle incertezze. Tuttavia, alcuni dei modelli di previsione più avanzati prevedono un possibile peggioramento del tempo anche in questa regione. Se queste previsioni dovessero essere confermate, potremmo assistere a fenomeni meteorologici piuttosto intensi, come temporali, grandinate e possibili nubifragi.

In ogni caso, indipendentemente dai fenomeni previsti, ci aspettiamo un ritorno a temperature più miti e quindi a condizioni climatiche più gradevoli.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un possibile cambiamento del clima, con un calo delle temperature e un possibile peggioramento del tempo, soprattutto in Sardegna. Tuttavia, queste previsioni sono ancora incerte e potrebbero cambiare nel corso della settimana.