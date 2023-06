Le previsioni meteo per i mesi di Luglio e Agosto in Lombardia hanno subito delle modifiche. Le tendenze meteo sono mutate e in questo articolo cercheremo di comprendere cosa ci riserva il futuro dopo il mese di Giugno. Esistono nuove informazioni che ci permettono di ipotizzare come potrebbero svilupparsi i mesi estivi a venire.

Analisi delle previsioni per Luglio

Un Luglio torrido o tempestoso?

Il secondo mese dell’estate meteorologica dovrebbe essere influenzato da incursioni dell’anticiclone africano. Questo non rappresenta una novità, ma non dovrebbe raggiungere l’intensità dell’anno precedente. Se paragoniamo l’estate del 2023 con quella del 2022, possiamo affermare con certezza che quest’anno sarà decisamente migliore.

Confronto con l’estate del 2022

Nonostante le temperature elevate, non possiamo paragonare l’estate attuale con quella dell’anno scorso. Questo è un motivo di sollievo, considerando che l’anno scorso abbiamo dovuto affrontare una siccità estrema e incendi frequenti. Siamo riusciti a evitare una replica del 2022, ed è questa la notizia che desideravamo condividere!

Analisi delle previsioni per Agosto

Agosto: le ultime notizie

Agosto non dovrebbe presentare un caldo estremo come l’anno scorso, anche se ricordiamo che nell’estate del 2022 l’ultimo mese estivo è stato leggermente più mite rispetto ai primi due, con frequenti temporali e una leggera ripresa delle precipitazioni. Dopo la siccità estrema di Luglio, in Agosto alcuni temporali hanno interessato la nostra regione, contribuendo a ridurre il grave deficit idrico.

Considerazioni finali: da interpretare con attenzione

Come sempre, ciò che abbiamo presentato in questo articolo non sono previsioni meteo nel senso stretto del termine. Si tratta di tendenze stagionali che indicano se una stagione potrebbe essere più o meno piovosa, calda o soleggiata. Quest’anno prevediamo che l’estate sarà leggermente più calda della media (ma non torrida!), ma decisamente meno arida.

Il mese di Giugno è iniziato con frequenti rovesci e temporali in Lombardia e si conclude con un clima moderatamente caldo e più piacevole, con solo un paio di giorni di caldo intenso. Questa è già una buona notizia, considerando i rischi dell’anno scorso.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo per l’estate 2023 in Lombardia indicano un miglioramento rispetto all’anno precedente, con un caldo meno intenso e una minore siccità. Queste tendenze stagionali non sono previsioni precise, ma ci danno un’idea generale di cosa aspettarci nei mesi a venire.