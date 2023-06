Analisi meteo: previsioni per i primi giorni di Luglio in Lombardia

Le previsioni meteo per i primi giorni di Luglio in Lombardia potrebbero riservare alcune sorprese. Sembra infatti che la fase di stabilità e calore che ha caratterizzato il mese di Giugno stia per concludersi.

Il caldo torrido dell’anticiclone africano potrebbe presto essere solo un lontano ricordo. Tuttavia, è necessario fare alcune precisazioni, che saranno discusse nei paragrafi successivi.

Previsioni di piogge frequenti, soprattutto in montagna

Secondo le ultime analisi modellistiche, Luglio non inizierà sotto l’egida dell’anticiclone africano. Questo è certo e, anzi, il fine settimana potrebbe essere caratterizzato da piogge e temporali molto frequenti.

Come spesso accade in queste situazioni, le aree più colpite dovrebbero essere le Alpi e le Prealpi. In Pianura Padana, il tempo sarà incerto ma meno caldo rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, i fenomeni atmosferici saranno più irregolari e meno intensi e frequenti.

Piogge irregolari, localizzate e potenzialmente intense

Un altro aspetto rilevante delle previsioni meteo per le prossime settimane riguarda le piogge irregolari. È improbabile che una perturbazione lenta e organizzata possa interessare la Lombardia. È più probabile che si verifichi la cosiddetta instabilità latente o pomeridiana, con la formazione di temporali quotidiani sulle Alpi e occasionali precipitazioni in pianura.

In particolare, in questa fase, le aree pedemontane sono quelle a maggior rischio di fenomeni violenti. Questo perché sono influenzate sia dai temporali che si formano sulle Alpi, sia dalle temperature ormai tipiche della tarda primavera.

Il rischio di temporali forti

Il caldo umido e i fronti freddi provenienti dall’Atlantico Nord possono combinarsi per creare situazioni pericolose. I fenomeni meteo estremi sono tipici dei periodi caldi, ma recentemente, con l’aumento delle temperature, il rischio è cresciuto.

È importante ricordare che si tratta sempre di episodi localizzati e mai estremamente diffusi. Tra tutti i temporali che si verificano, solo una piccola parte (difficilmente prevedibile) può generare maltempo violento.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo per i primi giorni di Luglio in Lombardia indicano un cambiamento rispetto al caldo intenso di Giugno. Si prevedono piogge e temporali frequenti, soprattutto nelle aree montane, con un rischio maggiore di fenomeni violenti nelle aree pedemontane. Tuttavia, questi fenomeni saranno localizzati e non estremamente diffusi.