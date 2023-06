Le previsioni meteo per i prossimi 15 giorni in Lombardia prevedono tre diverse fasi meteorologiche. Inizialmente, l’anticiclone africano dovrebbe interessare la regione a partire da Martedì 20 Giugno, portando un’ondata di calore moderata ma di breve durata, poiché si prevede la sua fine per Venerdì 23.

In tale data, alcuni acquazzoni colpiranno la Lombardia, in particolare nelle zone orientali. Successivamente, si avrà un episodio di favonio e una nuova rimonta di un anticiclone di matrice ibrida.

Piogge e temporali: ci saranno nuovamente?

Giugno senza grandi perturbazioni

Il mese di Giugno dovrebbe concludersi senza ulteriori grandi perturbazioni meteorologiche. Se da un lato ciò non rappresenta un problema, considerando le abbondanti piogge cadute in precedenza, dall’altro è fondamentale capire se l’interruzione delle precipitazioni sarà duratura o meno. Al momento, non si prevedono piogge generalizzate ed estese sulla regione nei prossimi 10 giorni.

Questa situazione non sarebbe particolarmente anomala, soprattutto in considerazione del fatto che negli ultimi anni i mesi estivi sono diventati sempre più caldi, soleggiati e secchi. Le precipitazioni risultano concentrate principalmente sulle Alpi e nelle vallate interne.

L’evoluzione del meteo

Alcune aree della Lombardia non hanno ancora raggiunto la soglia dei 30 gradi, ma ciò avverrà presto. È interessante notare che, nonostante un inizio di estate fresco e particolarmente piovoso, il pattern meteo degli anni 2000 continua a prevalere. L’anticiclone africano finisce comunque per interessare la regione almeno una o due volte durante l’estate.

Si spera che le ondate di calore in Lombardia siano limitate a un paio di episodi. Al momento, ovviamente, non è possibile prevedere le condizioni meteorologiche per il mese di Luglio o la prima parte di Agosto. Tuttavia, possiamo affermare che avevamo avvisato i nostri lettori che il caldo sarebbe arrivato in ogni caso.

Ormai è impensabile avere un’intera stagione estiva senza almeno una cupola africana persistente. L’ideale sarebbe che tra una fase di caldo intenso e l’altra ci fossero diverse occasioni di piogge e temporali, senza però sfociare in fenomeni violenti.

Meteo Lombardia 15 giorni: cosa ci aspetta

In sintesi, le previsioni meteo per i prossimi 15 giorni in Lombardia prevedono un iniziale anticiclone africano, seguito da acquazzoni e un nuovo anticiclone di matrice ibrida. Non si prevedono ulteriori grandi perturbazioni per il mese di Giugno, mentre per Luglio e Agosto è ancora presto per fare previsioni accurate. L’importante è che tra le ondate di calore si alternino periodi di piogge e temporali, senza fenomeni eccessivamente violenti.