L’attuale meteo della Lombardia non rispecchia i tradizionali scenari estivi a cui siamo abituati. Non si prevede un caldo estremo, ma temporali frequenti, alcuni potenzialmente dannosi, che potrebbero turbare l’equilibrio climatico dell’area.

Analisi del panorama climatico europeo

Attualmente, l’Italia è influenzata da correnti deboli provenienti da est, che coinvolgono a più riprese la Lombardia. In altre stagioni, tale configurazione porterebbe poco più che un clima asciutto e nuvole compacte, rendendo la Lombardia una regione “sottovento”.

Il volto estivo del meteo lombardo

Durante l’estate, però, essere “sottovento” non significa necessariamente essere all’asciutto. Nonostante non sia prevedibile un periodo di intense perturbazioni, non si prevede nemmeno una siccità prolungata. Questo è un notevole miglioramento rispetto ai rischi climatici affrontati nell’estate del 2022.

Temporali intensi: un rischio da non sottovalutare

È importante ricordare l’ondata di calore che abbiamo vissuto nello stesso periodo dell’anno nel 2022. Quest’anno, la situazione è molto diversa, ma esiste ancora il rischio di temporali violenti.

Previsioni per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni, la Lombardia sarà investita da piogge abbondanti e temporali frequenti, che colpiranno soprattutto le montagne e le altipiani, ma si estenderanno anche alle zone vicino al fiume Po.

Fenomeni meteorologici estremi e bombe d’acqua

Fenomeni come grandinate e alluvioni flash sono sempre esistiti, anche prima dell’antropizzazione del nostro territorio e del riscaldamento globale. Non sono fenomeni nuovi.

La realtà dei nubifragi

I cosiddetti “nubifragi”, o “bombe d’acqua”, sono fenomeni che hanno sempre caratterizzato il nostro clima. Non dobbiamo temere ogni perturbazione come se fosse un uragano, ma dobbiamo tenere in considerazione il rischio di eventi meteo estremi localizzati. Nei prossimi quattro mesi, sarà importante tenere presente questo potenziale rischio.