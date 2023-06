Nel cuore del pomeriggio, una tempesta si è scatenata su Taranto, in particolare sul quartiere Paolo VI. Questo fenomeno meteorologico, conosciuto come “bomba d’acqua”, ha causato una serie di danni e disagi in tutta la città.

Nubifragio si abbatte su Taranto

In pochissimo tempo, le strade si sono trasformate in fiumi. L’acqua ha invaso case, scantinati, negozi e uffici, costringendo molti cittadini a chiedere aiuto al numero d’emergenza 112. Il forte temporale, accompagnato da una violenta grandinata, ha destato una profonda preoccupazione tra la popolazione. Tra le persone soccorse, una donna di 81 anni è stata estratta dalla sua auto allagata da due carabinieri, che l’hanno condotta in un luogo sicuro.

L’intervento dell’amministrazione comunale

Davanti a questo caos, l’amministrazione comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per coordinare gli interventi. La Polizia Locale è intervenuta per gestire i disagi causati dagli allagamenti. A causa della situazione critica, è stato necessario chiudere al traffico viale Cannata, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto tra il centro commerciale e via Grandi.

Danni

La violenza della tempesta ha provocato un smottamento dell’asfalto all’incrocio tra viale del Lavoro e viale del Turismo, rendendo la situazione ancora più critica. Un altro intervento d’emergenza ha riguardato la scuola Pirandello, dove la controsoffittatura di un’aula vuota è crollata a causa delle infiltrazioni d’acqua. Infiltrazioni che hanno colpito anche la sede degli uffici comunali di piazza Pertini.

Il post-tempesta

Nel frattempo, Taranto comincia a fare i conti con le conseguenze di questa “bomba d’acqua”. Oltre all’agitazione del momento, ci si interroga sulle azioni da intraprendere per prevenire simili situazioni in futuro. Il fenomeno climatico ha dimostrato quanto possa essere importante un sistema di gestione delle emergenze efficiente e reattivo.

Conclusioni

L’evento meteo è una prova che, ancora una volta, evidenzia l’importanza di una costante attenzione alle previsioni del meteo e di un’adeguata preparazione alla gestione delle emergenze.