L’estate del 2023 in Sardegna si sta già delineando come un evento memorabile grazie al predominio dell’alta pressione, con temperature che sono previste anche oltre i 40 gradi in diverse località. La prevista interruzione delle solite tempeste pomeridiane segna l’inizio di quella che sembra essere la prima significativa ondata di calore dell’estate. La previsione per le prossime due settimane è di giorni soleggiati con temperature notevolmente sopra la media stagionale.

Sardegna sotto l’alta pressione: la prepotenza del caldo

Nell’ultima settimana, l’alta pressione ha preso il comando in maniera irremovibile, mettendo fine ai residui di instabilità atmosferica pomeridiana. Questo dominio dell’anticiclone africano, una volta consolidato, è notoriamente difficile da detronizzare. Le proiezioni attuali indicano che queste condizioni di caldo potrebbero durare fino alla fine di Giugno.

Temperatura in aumento: un’anticipazione dell’estate

Vi chiederete sicuramente quanto aumenteranno le temperature. Secondo le proiezioni termiche, l’isoterma prevalente sarà la +20°C a circa 1500 metri di altitudine (con picchi di 25-26°C). Tradotto, significa che a livello del mare, i termometri in diverse località della Sardegna potrebbero superare i 35°C, ma anche i 40 gradi.

Dal torrido all’afoso: l’evoluzione del caldo

Man mano che i giorni passano, il caldo si farà sempre più soffocante, passando dal torrido all’afoso. Il colpevole è l’aumento dell’umidità relativa. Il costante afflusso di calore africano, passando sui mari circostanti la nostra regione, tenderà ad accumulare vapore acqueo, rendendo l’aria sempre più pesante.

Conclusione: una partenza rovente per l’estate

Possiamo dire con certezza che molto probabilmente inizieremo luglio sotto l’egida del grande caldo africano. Sarà questa l’autentica estate del nuovo millennio che ci accompagnerà nella Sardegna. Con temperature che sfiorano i 40 gradi, l’isola è pronta a vivere un’estate memorabile.