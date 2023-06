La situazione meteo in Sardegna: un’analisi del caldo estremo e delle sue possibili evoluzioni

La Sardegna sta attualmente affrontando un’ondata di calore intensa, ora all’apice. Questo fenomeno è dovuto alla presenza di un forte promontorio di alta pressione subtropicale che influenza le condizioni meteo dell’isola. Le temperature stanno raggiungendo livelli molto alti, con picchi superiori ai 40 gradi.

Il caldo record del 2022 e le prospettive

Il caldo estremo che sta colpendo la Sardegna fa emergere domande sulle previsioni per il futuro. Dopo un 2022 che ha segnato un record come l’anno più caldo mai registrato, molti si chiedono se l’estate del 2023 sarà altrettanto torrida. Purtroppo, la tendenza sembra essere quella di un aumento costante delle temperature anno dopo anno. Non è ancora chiaro quando questa tendenza si interromperà.

Le cause del caldo record

Il caldo record è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui la presenza di un forte promontorio di alta pressione subtropicale. Questo fenomeno meteorologico ha un impatto significativo sulle temperature, portando a ondate di calore estreme.

Possibile evoluzione del meteo in Sardegna

Nonostante l’attuale ondata di calore, si prevede un possibile cambiamento nelle condizioni meteo della Sardegna sul finire della settimana. Si prevede l’arrivo di aria fresca proveniente dal Nord Europa, che potrebbe portare a un abbassamento delle temperature.

Il possibile ritorno alla normalità termica

La flessione termica non si preannuncia così drastico, ma le temperature si riavvicineranno alla norma. I venti di Maestrale aiuteranno a rendere l’aria più respirabile anche e soprattutto la notte.

Le possibili sorprese del meteo

Nonostante le previsioni, le condizioni meteo possono riservare sorprese. La Sardegna potrebbe rimanere ai margini della circolazione di aria fresca, ma le evoluzioni del meteo devono essere costantemente monitorate. Potrebbero verificarsi contrasti termici che potrebbero portare anche qualche improvviso temporale di calore.

L’Estate in Sardegna è destinata a proseguire a gonfie vele, pur con caldo meno eccessivo.