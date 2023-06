Le condizioni meteo dell’estate 2023 sembrano rispettare le aspettative, con la Sardegna che si trova all’interno di un’ampia area di alta pressione di origine subtropicale. Le temperature stanno aumentando, ma senza raggiungere i picchi estremi dei giorni precedenti. Tuttavia, è prevista una nuova contrazione termica nei prossimi giorni, causata dall’arrivo di aria fresca di origine atlantica sul Mediterraneo centrale.

Temperature in calo e possibile instabilità atmosferica

Le temperature si riporteranno su valori più consone al periodo, ma potrebbero risentire anche dei fenomeni che potrebbero scatenarsi qualora dovesse transitare un piccolo vortice di bassa pressione in quota. Si tratterebbe della classica “goccia fredda”, foriera di forte instabilità atmosferica e quindi di fenomeni che potrebbero risultare particolarmente violenti a causa dei contrasti termici.

Prossimo weekend: possibili fenomeni intensi

Stiamo parlando del prossimo weekend, quindi non ci resta che aspettare qualche giorno per avere la risposta definitiva. Stiamo anche parlando di inizio luglio, un mese pienamente estivo ma che a quanto pare non inizierà sotto i migliori auspici.

Proiezioni stagionali: un luglio estremamente caldo

Nonostante l’instabilità iniziale, le ultimissime proiezioni stagionali sembrano confermare i nostri timori ovvero potrebbe trattarsi di un mese estremamente caldo con picchi africani di eccezionale portata.

Un’estate 2023 tra caldo e instabilità

Instabilità atmosferica e possibili fenomeni violenti

Un luglio caldo nonostante l’instabilità iniziale

In conclusione, l’estate 2023 in Sardegna sarà caratterizzata da un alternarsi di caldo e instabilità atmosferica, con possibili fenomeni intensi nel prossimo weekend e un luglio estremamente caldo. Continueremo a monitorare le previsioni meteo per fornire ulteriori aggiornamenti.