La Sardegna è attualmente al centro di un’ondata di calore senza precedenti, con le condizioni meteo che hanno portato i termometri a superare i 40°C in diverse aree dell’isola. Tuttavia, il meteo è in continua evoluzione.

Un respiro temporaneo dal calore estremo

Fortunatamente, nel corso del fine settimana, si prevede un leggero sollievo dal calore intenso. Un’ondata di aria fresca proveniente dal Nord Europa dovrebbe raggiungere il Mediterraneo, portando ad un calo delle temperature. Tuttavia, non si tratta di un crollo drastico, ma piuttosto di un ritorno alla normalità termica. Questo significa che, sebbene continuerà a fare caldo, l’intensità del calore africano sarà temporaneamente attenuata.

Il ritorno dell’Anticiclone Africano

Questo sollievo dal calore, tuttavia, sarà solo temporaneo. Infatti, nel corso della prossima settimana, l’Anticiclone Africano dovrebbe tornare a dominare, sebbene con meno intensità rispetto a prima. Di conseguenza, le temperature torneranno ad essere superiori alla media stagionale, con le massime che potrebbero nuovamente superare i 35°C.

Prospettive per la fine del mese

Si prevede che queste condizioni climatiche persistano fino alla fine del mese, segnando così l’inizio dell’Estate 2023. Questo periodo sarà l’occasione per le vacanze estive e le gite fuori porta, per coloro che avranno la possibilità di farlo.

Incertezze sulle previsioni per il mese di Luglio

Per quanto riguarda il mese di Luglio, tuttavia, ci sono alcune incertezze significative. Alcuni modelli di previsione meteo suggeriscono infatti un possibile cambiamento nelle condizioni climatiche.

Possibile peggioramento del clima

Una delle ipotesi prevede un peggioramento del clima causato da una depressione proveniente dal Nord Atlantico. Se questa previsione dovesse essere confermata, potrebbe portare ad un severo peggioramento del tempo, con fenomeni potenzialmente violenti.

Continuità delle condizioni di caldo

L’altra ipotesi, al momento considerata la più probabile, prevede la continuazione delle condizioni di caldo, con la persistenza dell’Alta Pressione. Questa Alta Pressione sarebbe, come al solito, di origine africana.

In conclusione, la Sardegna sta affrontando un’ondata di calore estremo, con un breve periodo di sollievo previsto per il fine settimana. Tuttavia, le previsioni indicano il probabile ritorno dell’Anticiclone Africano e la persistenza delle condizioni di caldo. Per il mese di Luglio, le previsioni sono ancora incerte, con la possibilità di un peggioramento del clima o la continuazione delle condizioni di caldo. In ogni caso, il meteo rimane un fattore chiave da monitorare.