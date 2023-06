In Sardegna, il meteo si fa turbolento! Dopo un mese di maggio eccezionalmente piovoso, la prima settimana di giugno continua a presentare fenomeni atmosferici severi che colpiscono l’isola. La speranza di un miglioramento sembra destinata a deludere poiché un vortice di bassa pressione causerà un ulteriore peggioramento la settimana prossima. Si consiglia di prestare attenzione ai bollettini meteorologici.

Incombente instabilità Atmosferica. Durante la settimana, la situazione meteo sarà caratterizzata da un drastico peggioramento dovuto a un vortice di bassa pressione proveniente da ovest, che riceverà influssi di aria fresca da est. Questa interazione tra due masse d’aria diversificate culminerà in violenti contrasti termici nel cuore del Mediterraneo.

Seguite i Bollettini Meteorologici. È essenziale prestare attenzione ai bollettini meteorologici emessi dalle autorità competenti, poiché si prevede che la Sardegna possa essere soggetta a intensi nubifragi e potenziali grandinate durante la prossima settimana. Particolarmente tra martedì e mercoledì, ci si aspetta che il maltempo sia diffuso sull’isola.

Temperature al Ribasso. Il meteo instabile porterà anche un calo delle temperature, che si prevede saranno al di sotto della media stagionale per diversi giorni. Chi cerca un po’ di calore estivo dovrà pazientare, poiché al momento non ci sono segni di un aumento delle temperature.

Miglioramento in Vista. Concludendo, sembra che per un miglioramento delle condizioni meteorologiche, si dovrà aspettare l’ultima settimana di giugno, quando potrebbe esserci un ritorno dell’anticiclone africano. Tuttavia, questo è solo un’ipotesi che necessita di ulteriore conferma, poiché giugno non sembra incline a cedere al caldo estivo.