Le recenti condizioni di maltempo hanno causato un sensibile peggioramento delle condizioni meteo, tuttavia, le previsioni per i prossimi giorni indicano un cambiamento significativo verso un’estate più calda e soleggiata. In particolare, si prevede l’arrivo dell’anticiclone africano, che porterà temperature ben al di sopra delle medie stagionali in diverse località italiane.

Il ritorno dell’estate africana

Un cambiamento improvviso nelle previsioni meteo

Se fino a qualche giorno fa i modelli di previsione ipotizzavano una durata decisamente più lunga del brutto tempo, ecco che improvvisamente abbiamo avuto la virata verso l’estate africana. Già nel weekend il tempo sarà decisamente migliore, prevarrà il sole e le temperature saliranno di parecchi gradi.

Temperature al di sopra delle medie stagionali

Le temperature previste per la prossima settimana si attesteranno frequentemente al di sopra delle medie stagionali, indicando che l’ondata di caldo sarà importante. In diverse località della nostra regione, la colonnina di mercurio potrebbe superare agevolmente quota 37 °C. Nelle piane più calde dell’isola, si potrebbero sfiorare se non addirittura raggiungere 40 °C.

La durata dell’ondata di caldo

Proiezioni modellistiche sull’anticiclone africano

Per capire quanto durerà questa ondata di caldo, è necessario prendere in considerazione le proiezioni modellistiche. Al momento, queste proiezioni indicano che l’anticiclone africano potrebbe farci compagnia per tutta l’ultima decade di giugno e quindi fino all’inizio di luglio. Se così fosse, si tratterebbe di un’ondata di caldo molto importante sia in termini di durata che in termini di intensità.

Consigli per affrontare il caldo

Di fronte a queste previsioni, è importante prendere alcune precauzioni per affrontare al meglio l’ondata di caldo. Tra queste, si consiglia di mantenere una buona idratazione, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e utilizzare dispositivi di protezione come creme solari, occhiali da sole e cappelli. Inoltre, è fondamentale prestare particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, bambini e persone con problemi di salute.

In conclusione, dopo un periodo di maltempo, le previsioni meteo indicano un’imminente ondata di caldo dovuta all’arrivo dell’anticiclone africano. Si prevedono temperature al di sopra delle medie stagionali e un’estate che inizia a fare subito sul serio.