Il meteo, nel suo continuo mutare, può riservare sorprese. In Lombardia, abbiamo assistito a un repentino passaggio dalle incessanti precipitazioni a un calore soffocante, in un lasso di tempo molto breve! Dal punto di vista meteorologico, è raro che un modello climatico persistente per molte settimane si interrompa all’improvviso. Tuttavia, l’Estate è la stagione che… non manca mai di sorprendere!

Infatti, le piogge si sono fermate improvvisamente e, come avevamo previsto, il calore è arrivato senza preavviso.

Le tendenze per il mese di Luglio

Il mese di Luglio seguirà il trend del calore intenso degli ultimi giorni, o cambierà completamente scenario? Naturalmente, non possiamo affermarlo con certezza, le probabilità che sia un mese particolarmente piovoso non sono alte, è più probabile che sia, ancora una volta, un mese caldo, secco e soleggiato.

Tuttavia, cerchiamo di presentare ai lettori il seguente punto di vista. Facciamo rilievo alle previsioni meteo a lungo termine. I modelli che analizzano il clima stanno considerando la possibilità di un mese con un leggero eccesso di precipitazioni, soprattutto se confrontato con la media, già di per sé non molto alta, almeno in pianura.

Elementi da tenere in considerazione

Attenzione: le piogge non saranno uniformemente distribuite, ma saranno improvvisi e violenti temporali. Quindi, è possibile che ci siano periodi di sole e calore, anche intensi e prolungati, che vengano interrotti all’improvviso da forti temporali, causando maltempo ripetutamente.

In particolare, bisogna prestare attenzione all’eccesso di precipitazioni sulle Alpi, dove Luglio è già un mese ricco di temporali e quindi basta poco per accumulare l’intero totale mensile in poche ore… provocando le cosiddette alluvioni lampo.

Un bilancio delle previsioni

Se da un lato è vero che Luglio è il mese estivo per eccellenza, dall’altro negli ultimi anni è diventato un vero e proprio forno. Desideriamo che l’Estate segua il suo corso naturale, senza eccessi.

Spesso, però, si passa da un estremo all’altro. Da piogge eccessive a calore eccessivo, dalla siccità ai fenomeni meteo estremi. Speriamo che non sia così.

In sintesi, le previsioni meteo per Luglio in Lombardia indicano un mese probabilmente caldo, secco e soleggiato, con possibili temporali improvvisi e violenti, soprattutto sulle Alpi. L’auspicio è che l’Estate segua il suo corso naturale, senza eccessi di calore o precipitazioni.