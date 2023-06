In risposta al maltempo e alle piogge intense che hanno colpito Potenza, i residenti avranno l’opportunità di mantenere accesi i termosifoni fino al 15 giugno, sei giorni prima dell’inizio ufficiale dell’estate. Questa misura, insieme agli interventi dei vigili del fuoco, evidenzia l’eccezionale situazione climatica che la città sta affrontando.

Nuovi temporali e allagamenti

Nel corso del pomeriggio Potenza è stata colpita da un nuovo temporale che ha provocato diversi allagamenti. Il meteo avverso ha reso necessari numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco, non solo nella città ma anche in altri comuni della provincia. Danni per un violento nubifragio a Matera.

Proroga dell’attività degli impianti termici

La decisione di estendere il periodo di funzionamento degli impianti termici è stata presa dal sindaco Mario Guarente. Questa misura permette ai cittadini di Potenza di tenere i termosifoni accesi per un massimo di sei ore al giorno, distribuite tra le 6 e le 23. Tuttavia, tale proroga sarà revocata nel caso in cui le temperature esterne raggiungano livelli tali da consentire lo spegnimento degli impianti.

Vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco sono stati chiamati in decine di interventi durante il giorno a Potenza, ma anche altre località, principalmente per liberare le strade e assistere gli automobilisti in difficoltà a causa del maltempo e delle piogge intense.

Estate lontana a Potenza, forse

La situazione attuale a Potenza, con piogge intense, allagamenti e termosifoni accesi fino a metà giugno, rappresenta un esempio di clima fuori del comune in questo periodo in molte aree d’Italia.