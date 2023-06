Il meteo in Lombardia si preannuncia con un clima dai tratti nella media. Non ci sarà alcun calore eccessivo, mentre si prevede la presenza di numerosi episodi temporaleschi. L’anticiclone africano farà la sua apparizione o assisteremo a un proseguimento di fenomeni temporaleschi diffusi? Analizziamo insieme le tendenze.

Condizioni meteo in Lombardia

L’Italia, e in particolare la Lombardia, continua a essere influenzata da correnti orientali di scarsa intensità. Questa situazione è dovuta alla presenza di un robusto anticiclone posizionato da tempo sul Regno Unito. Una condizione climatica inusuale per loro, ma non per noi.

Impatto delle stagioni sulle condizioni meteorologiche

In periodi differenti dell’anno questo schema meteorologico non sarebbe favorevole per l’arrivo di precipitazioni sul nostro territorio, risultando solo in cieli tersi e nubi spesse. La Lombardia si troverebbe, di fatto, riparata dal vento. Ma in estate, per fortuna, tale protezione non implica necessariamente asciutto. Non ci aspettiamo certamente perturbazioni significative, ma neanche periodi di siccità estesa.

La minaccia dei temporali

Anche se i temporali possono causare danni notevoli, è fondamentale che non si verifichino condizioni di stabilità completa. È importante ricordare l’intenso calore che abbiamo vissuto nello stesso periodo dello scorso anno. Nei giorni a venire, però, il panorama sarà diverso: precipitazioni e temporali frequenti colpiranno le montagne, arrivando frequentemente anche sulle pianure e nelle regioni meridionali.

Fenomeni estremi: un pericolo reale?

Fenomeni come grandinate e inondazioni improvvise sono sempre esistiti, anche prima del cambiamento climatico e dell’urbanizzazione del nostro territorio. Non sono certo novità. Ciò che è cambiato è che ora questi eventi sono monitorati più attentamente e hanno un impatto su un suolo altamente urbanizzato. Non dobbiamo presumere che ogni perturbazione porterà alla fine del mondo. Tuttavia, il pericolo di eventi meteorologici estremi localizzati esiste ed è importante tenere sempre presente questa possibilità.