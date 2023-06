La Lombardia è avvolta di masse d’aria altamente instabile, con la previsione meteo di una serie di temporali che sembrano non avere fine, a più, ma che fanno parte della normalità di questo periodo dell’anno.

Le recenti cronache narrano di piogge intense, seppur localizzate, grandine, oltre che conseguenti disagi, tra cui frane e smottamenti nella fascia montana. Questo clima imprevedibile solleva la domanda: quando ci sarà una svolta definitiva? Orbene, la svolta che attendevamo è questa, quella di avere la pioggia, in quanto la Lombardia è stata due anni in fortissimo deficit di pioggia, e non sono poche settimane con temporali sparsi a cancellarla.

La Lombardia potrà assaporare un breve intermezzo di serenità con il sole che si farà strada attraverso le nuvole sino a domenica 11 Giugno (ma ci saranno più nubi che sole). Durante questo periodo, i temporali saranno meno frequenti e le temperature potrebbero raggiungere i 30 gradi Celsius, con picchi di 32 gradi nella bassa Pianura Padana. Tuttavia, non conviene abituarsi troppo a questo clima, poiché la settimana successiva potrebbe portare di nuovo un cambiamento radicale con il ritorno delle piogge e una frescura nell’aria.

Un Inizio d’Estate enigmatico. La prossima settimana si profila diverso rispetta a quanto ci si aspettava in precedenza. Quest’anno non ci sono segni che indichino l’avvento di un clima estremamente caldo per la Lombardia, i segnali dei centri di calcolo vengono ogni volta cancellati dalle successive elaborazioni. Le temperature si attestano, comunque, su valori estivi, ma nulla di insostenibile perché sono vicini alla media, e volendo anche oltre la norma.

Ma la domanda che si pongono in molti è: quando inizierà il caldo intenso? Quest’anno sembra che ci sia una certa riluttanza nel cambiamento verso un clima più caldo, e ciò vale non solo per la Lombardia.

Come spesso accade, ci sono opinioni contrastanti sulla situazione meteorologica. Da un lato, c’è chi è felice delle temperature moderate. Dall’altro, ci sono coloro che non vedono l’ora che le temperature si alzino per poter godere appieno delle vacanze al mare o in montagna. Per altro, in montagna le temperature sono basse, e a già a 800 metri di quota spesso 10°C inferiori alla pianura.

Le tendenze meteo attuali sono inequivocabili: la stabilità meteorologica sembra essere un miraggio per il momento per la Lombardia. Non esiste ancora una data concreta che segni una transizione definitiva verso l’estate intesa come periodo prolungato di tempo soleggiato e caldo da solleone, che per altro per la regione non sarebbe normale averlo a lungo. Ciò che stiamo vivendo è un periodo che sembra richiamare le estati del passato, con un carattere più imprevedibile e temperato.

In conclusione, la Lombardia si trova in un ciclo di instabilità meteorologica con un susseguirsi di temporali. Non è ancora chiaro quando si verificherà una svolta verso un clima più stabile e caldo, e si può dire che la regione stia vivendo un’atmosfera retrò, simile alle estati di una volta. Il meteo in Lombardia continua ad essere un argomento di discussione tra coloro che anelano all’arrivo del caldo e coloro che si godono le temperature moderate.