Il meteo degli ultimi giorni ha mostrato una tendenza ben definita: una nuova fase di sole e pochissimi disturbi per la Lombardia. Questo pattern meteorologico, causato da un ampio anticiclone africano, interesserà l’intera Italia, ma in questo articolo ci concentreremo sulla situazione specifica della nostra regione.

Caratteristiche dell’attuale situazione meteorologica

Una massa d’aria calda e stabile

Attualmente, la Lombardia si trova sotto una cupola azzorriana, una particolare configurazione meteorologica che porta ad un aumento delle temperature e a una moderata stabilità atmosferica, con scarsissime precipitazioni in pianura e possibili piogge in montagna. La radiazione solare, essendo ai massimi annuali, è molto efficace e fa sì che le temperature rimangano costantemente sopra i 30 gradi di massima.

Una considerazione sullo sviluppo dell’estate 2023

Nonostante un inizio lento e in ritardo, l’estate 2023 sta gradualmente prendendo piede. L’anticiclone africano, come di consueto, fa visita alla nostra penisola almeno una o due volte durante la stagione estiva. Abbiamo già affrontato la prima ondata di calore, e la settimana in arrivo non sarà certo fresca. Tuttavia, avevamo già avvisato i nostri lettori che il caldo sarebbe arrivato senza se e senza ma. Anche nelle stagioni con un avvio problematico, si verificano sempre 2-3 ondate di calore, anche intense.

È ormai impensabile avere un intero trimestre estivo senza almeno una cupola africana persistente. L’ideale sarebbe che tra una fase di caldo intenso e l’altra ci fossero diverse occasioni di piogge e temporali, senza sfociare in fenomeni violenti. Purtroppo, sappiamo che statisticamente è quasi impossibile che il passaggio da caldo estremo a piogge avvenga senza problemi…

Il cambiamento in arrivo

Piogge e temporali in vista

A partire dalla sera di Giovedì 29, assisteremo a un cambiamento radicale delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di piogge e temporali diffusi e intensi. L’aria calda preesistente fungerà da catalizzatore per fenomeni meteo violenti, con possibili disagi locali. La ciclogenesi durerà un paio di giorni e porterà frescura e piogge per tutti.

In conclusione, la situazione meteo attuale in Lombardia è caratterizzata da sole e caldo, ma un cambiamento è in arrivo con piogge e temporali previsti a partire dalla sera di Giovedì 29. Questo porterà a un breve periodo di frescura e precipitazioni, prima di tornare alle condizioni tipiche dell’estate.