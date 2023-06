La situazione meteo alla fine di Giugno è stata caratterizzata da un’ondata di calore intensa. Questo fenomeno è stato causato dall’anticiclone africano che ha influenzato il clima italiano per diversi giorni, portando temperature elevate anche in Lombardia, sebbene in misura minore rispetto ad altre regioni.

La città di Milano, in particolare, ha vissuto un caldo notevole, ma non estremo, con condizioni climatiche simili a quelle tropicali. Questo è stato causato dalla presenza di polvere sahariana nell’atmosfera, che ha reso i cieli offuscati e lattiginosi, con il contributo dell’isola di calore urbana. Quest’ultima è un problema delle recenti estati e sta letteralmente modificando il clima locale milanese.

Il cambiamento recente

Il rinfrescamento del 23 Giugno

Le correnti fresche che hanno raggiunto l’Italia Venerdì 23 hanno portato un po’ di sollievo dal caldo. Tuttavia, questo cambiamento è stato meno evidente a causa dei venti di fohn e dei fenomeni di compressione. L’aria entrante è molto più fresca, ma viene surriscaldata per effetto favonico. Per il resto dell’Italia, si prevede un ritorno alle condizioni estive normali, quindi al Settentrione ci sarà un sole forte e un caldo piacevole.

La fine di Giugno e l’anticiclone

La fine di Giugno vedrà ancora la presenza dell’anticiclone. Questa volta sarà di origine azzorriana, molto meno intenso rispetto ai giorni precedenti. Questo significa che le temperature elevate si allontaneranno dalla Lombardia, ma i valori termici massimi rimarranno comunque in linea con la media del periodo e quindi su valori tipicamente estivi.

Le previsioni per l’inizio di Luglio

Possibile aumento delle temperature

Per quanto riguarda l’inizio di Luglio, sembra che le temperature potrebbero aumentare di nuovo, ma c’è ancora una certa incertezza. L’alta pressione nord-africana potrebbe spostarsi verso nord, raggiungendo l’Italia con nuove ondate di caldo, ma la sua traiettoria non è ancora completamente definita.

Difficoltà nelle previsioni

Al momento, è difficile prevedere l’intensità del caldo e, soprattutto, la sua durata: consideriamo che in Lombardia Giugno è stato un mese piuttosto mite. Vedremo cosa ci riserverà il prossimo mese!

In sintesi, la situazione meteo di fine Giugno è stata caratterizzata da un caldo intenso, causato dall’anticiclone africano. Tuttavia, si prevede un ritorno alle condizioni estive normali, con temperature in linea con la media del periodo. Per l’inizio di Luglio, le previsioni sono ancora incerte, ma è possibile un nuovo aumento delle temperature.