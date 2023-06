Il meteo per la Lombardia nei prossimi 7 giorni promette di essere ricco di sviluppi interessanti. Analizziamo insieme le previsioni per la settimana a venire. Secondo i modelli di previsione europei, ci aspetta un ritorno dell’alta pressione, anche se potrebbe essere di breve durata, soprattutto nella nostra regione.

Come durante l’ondata di calore africana di qualche giorno fa, l’aumento delle temperature dovrebbe durare pochi giorni e con livelli di umidità significativamente più bassi. Successivamente, potrebbe verificarsi un raffreddamento, accompagnato da temporali diffusi.

Alta pressione per alcuni giorni, meno intensa rispetto alla precedente

Un’alta pressione di origine ibrida dovrebbe interessarci a partire da Domenica 25 e durare molto probabilmente fino a Venerdì 30. Con l’inizio del nuovo mese, potrebbero arrivare correnti meridionali che portano pioggia e temporali diffusi nella nostra regione, ma su questo punto è necessario procedere con cautela.

Dettagli sulle previsioni

È ancora troppo presto per fornire dettagli precisi, quindi è possibile che più aree d’Italia possano essere coinvolte.

Possibilità di temporali violenti?

Come spesso accade, quando un peggioramento del tempo arriva su un terreno caldo e umido, esiste il rischio di fenomeni estremi. Tuttavia, è importante ricordare che questo non è un dato certo né diffuso.

Considerazioni sui fenomeni estremi

Nonostante si possano vedere video di meteo estremo sul web, è importante ricordare che questi fenomeni hanno sempre esistito e coinvolgono aree geografiche molto limitate. Non dobbiamo pensare che le grandinate interessino l’intera Pianura Padana, o che metà della Lombardia venga colpita da trombe d’aria o venti forti. In questi casi, possiamo segnalare un POSSIBILE PERICOLO LOCALE, ma non è affatto detto che si verifichi.

Difficoltà delle previsioni

È importante sottolineare che questi fenomeni meteorologici sono estremamente difficili da prevedere anche solo a poche ore dall’evento, figuriamoci settimane prima. Al momento, possiamo solo dire che le tendenze meteo a 7 giorni indicano un cambiamento piuttosto repentino. Ma su questo ci aggiorneremo.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo per la Lombardia nei prossimi 7 giorni indicano un ritorno dell’alta pressione, seguito da un possibile raffreddamento con temporali diffusi. Tuttavia, è importante ricordare che queste sono solo tendenze e che la situazione può cambiare rapidamente. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sul meteo.