Il tempo atmosferico in Lombardia continua a mantenersi notevolmente instabile. È chiaro a chiunque che da molte settimane il trend delle precipitazioni è cambiato. Siamo passati da un periodo eccessivamente stabile e soleggiato a uno completamente opposto.

Questa volta non ci concentreremo su tendenze o previsioni, bensì spiegheremo perché questo tipo di andamento può essere rilevante, e non solo per le preferenze personali.

Non fa caldo e si può risparmiare

Prima di tutto, non fa caldo e, di conseguenza, si può risparmiare in modo sensato sull’uso di condizionatori e sistemi di raffreddamento. Certamente, se si lavora all’aperto o se si utilizza l’auto, il caldo si fa sentire. Tuttavia, non è assolutamente soffocante, né paragonabile a quello dell’anno scorso. I lettori più attenti ricorderanno che nello stesso periodo dell’anno scorso c’erano già molte giornate con temperature oltre i 32 gradi, e picchi anche di 35-36 gradi in alcune zone. Quest’anno la situazione è decisamente diversa e molte località lombarde non hanno ancora raggiunto i 30 gradi neanche per un giorno. E questa tendenza potrebbe proseguire.

Stiamo recuperando dalla siccità! Questa è la vera notizia!

Sì, il secondo motivo, e sicuramente più importante, è che stiamo recuperando il deficit idrico che ci preoccupava da diversi mesi. Dalla fine di aprile fino ad ora, le perturbazioni e i temporali si sono susseguiti, migliorando almeno in parte la situazione.

Perché diciamo solo in parte? La siccità la stiamo recuperando nel breve e medio termine e possiamo essere relativamente tranquilli in vista dell’estate (c’erano preoccupazioni reali, ma fortunatamente la situazione sta migliorando).

Il problema è che il deficit era così ingente che sei settimane di piogge continue non sono sufficienti; ne servirebbero, con le dovute interruzioni, almeno una ventina. Quindi, al momento, la siccità di lungo periodo non è ancora stata superata, ma stiamo facendo grandi progressi per quanto riguarda quella di breve termine.