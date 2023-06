Le previsioni meteo per la Lombardia indicano un cambiamento significativo nel clima: dopo una lunga fase instabile e perturbata, sembra che l’Estate sia finalmente in arrivo. Tuttavia, ci si chiede quanto durerà questa fase e se, dopo tanta frescura, ci aspetta un’estate rovente. Analizziamo quindi cosa dicono i modelli meteo per i prossimi mesi.

Previsioni per l’Estate 2023

Temperature e ondate di calore

I modelli meteo stagionali sembrano essere abbastanza chiari: non si prevedono ondate di calore infernali in Lombardia. Il promontorio africano influenzerà il clima, ma non in modo estremo e, soprattutto, il suo arrivo è molto più tardivo rispetto all’anno scorso. La domanda che sorge ora è se queste condizioni dureranno per tutta la stagione estiva.

Le previsioni per Luglio

Considerando che Giugno potrebbe concludersi con una moderata ondata di caldo, è interessante capire come si svilupperà il mese di Luglio. Ci saranno frequenti cupole anticicloniche o, al contrario, temporali? Secondo le previsioni, Luglio dovrebbe proseguire sulla scia di Giugno, con temperature più alte e meno instabilità. Non si prevede un mese infernale come nel 2022, ma nemmeno particolarmente piovoso. In sostanza, un equilibrio che potrebbe accontentare molti, con un clima mai troppo soleggiato né troppo piovoso.

Considerazioni su Agosto e confronto con l’Estate 2022

Le previsioni per Agosto

Anche il mese di Agosto potrebbe seguire lo stesso andamento, senza eccessi di calore o siccità, una situazione auspicabile per molti. In generale, l’Estate 2023 dovrebbe presentarsi piuttosto diversa rispetto a quella dell’anno precedente, con un pattern meteo diametralmente opposto rispetto a 365 giorni fa.

Confronto con l’Estate 2022

Se si confronta l’Estate 2023 con quella del 2022, quest’ultima appare decisamente più anomala. Tuttavia, negli ultimi anni ci siamo abituati a temperature elevate e anticipi di stagione, per cui l’Estate 2023 potrebbe sembrare fiacca. In realtà, se paragonata ai decenni passati, l’attuale situazione meteo è quasi normale, a parte ovviamente i fenomeni estremi che si stanno verificando.

In conclusione, le previsioni meteo per la Lombardia indicano un’Estate 2023 più mite e meno estrema rispetto all’anno precedente, con temperature più moderate e un equilibrio tra sole e pioggia. Tuttavia, è importante continuare a monitorare l’evoluzione del clima e adattarsi alle possibili variazioni che potrebbero verificarsi nel corso dei mesi estivi.