Le ultime previsioni meteo per la Lombardia indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche: l’anticiclone africano sta per portare un periodo di caldo intenso e prolungato in tutta la regione. Questo fenomeno meteorologico dovrebbe interessare non solo la Lombardia, ma anche altre aree del Nord Italia, con temperature che potrebbero superare i 30 gradi in Pianura Padana.

Il caldo arriva questo weekend, ma il picco è atteso per la prossima settimana

Un weekend di caldo moderato

Il fine settimana vedrà un aumento delle temperature nel Settentrione, compresa la Lombardia, con valori attorno alle medie stagionali e senza eccessi. Tuttavia, il vero cambiamento è previsto a partire da martedì 20 giugno, quando i termometri registreranno un’impennata in tutte le quote. Il sole splenderà anche sulle Alpi, mentre i temporali di calore saranno pochi e poco diffusi.

Quanto durerà l’ondata di calore?

La durata di questa fase meteo è ancora incerta: si tratta di un’onda di calore abbastanza rapida o di un periodo più lungo? Al momento, le previsioni indicano una sorta di via di mezzo. Il picco di caldo dovrebbe durare pochi giorni, ma non si intravede una fine netta almeno secondo i modelli attuali. Infatti, quando inizia un periodo di alta pressione africana estiva, di solito non è così facile che lasci il campo.

Un’estate tipica degli anni 2000

Confronto con le estati recenti

Il caldo intenso che si preannuncia potrebbe sembrare anomalo, soprattutto considerando le recenti ondate di temporali e fresco. Tuttavia, confrontando le temperature attuali con quelle delle estati degli ultimi anni, non si evidenziano anomalie particolari. Ad esempio, valori simili sono stati registrati a fine maggio nel 2022.

Un cambiamento rispetto alle estati del passato

Se invece confrontiamo le temperature attuali con quelle delle estati degli anni ’70-’90, possiamo notare un cambiamento significativo: in questa ultima parte di giugno, siamo entrati in un pattern tipico degli anni 2000. Questo potrebbe essere un segnale dell’influenza del cambiamento climatico sulle condizioni meteorologiche estive.

In conclusione, le previsioni meteo per la Lombardia e il Nord Italia prevedono un’ondata di calore intensa e prolungata, con temperature che potrebbero superare i 30 gradi. Il picco di caldo è atteso per la prossima settimana, ma la durata dell’evento è ancora incerta. Questo fenomeno meteorologico sembra essere in linea con le tendenze delle estati degli ultimi anni, segnando un cambiamento rispetto alle condizioni climatiche del passato.