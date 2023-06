Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano una lunga fase di sole e pochissimi disturbi per la Lombardia, grazie all’influenza di un ampio anticiclone africano che coinvolgerà l’intera Italia. In questo articolo ci concentreremo sulle conseguenze di questo fenomeno meteorologico sulla regione lombarda.

Caratteristiche dell’anticiclone africano

Una massa d’aria molto calda e stabile

L’anticiclone africano è una figura barica meteorologica che porta con sé un forte aumento delle temperature e una spiccata stabilità atmosferica. Di conseguenza, ci si può aspettare un periodo di tempo caratterizzato da assenza di piogge, frescura, temporali e cieli nuvolosi. Il comune denominatore sarà il sole a oltranza. La radiazione solare, essendo ai massimi annuali, sarà molto efficace e farà sì che le temperature salgano diffusamente sopra i 30 gradi per parecchi giorni.

L’evoluzione

Nonostante un inizio estate molto fresco e decisamente piovoso, diverse aree lombarde non hanno ancora toccato la soglia dei 30 gradi, ma lo faranno a breve. È interessante notare come, nonostante le variazioni climatiche, il pattern meteo degli anni Duemila la vince sempre, portando l’anticiclone africano a farci visita almeno una o due volte nell’estate.

Speriamo che siano solamente un paio le onde calde sul nostro Paese e quindi in Lombardia. Al momento, non possiamo prevedere con certezza cosa ci riserverà il mese di Luglio o la prima parte di Agosto. Tuttavia, possiamo affermare con sicurezza che il caldo sarebbe arrivato senza se e senza ma.

Ormai è impossibile immaginare un intero trimestre estivo senza nemmeno una cupola africana persistente. L’ideale sarebbe che tra una fase meteo rovente e l’altra ci fossero diverse occasioni di piogge e temporali, senza sfociare in fenomeni violenti.

Impatto sul territorio e consigli

Effetti sul Nord Italia e sulle altre regioni

Sebbene il focus di questo articolo sia sulla Lombardia, è importante sottolineare che l’anticiclone africano influenzerà anche il resto del Nord Italia, il Centro Italia, il Sud Italia e le Isole Maggiori. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alle previsioni meteo locali e prepararsi adeguatamente per affrontare le alte temperature e il sole intenso.

Precauzioni e comportamenti da adottare

In presenza di un’onda di calore, è importante seguire alcune precauzioni per proteggere la propria salute e quella degli altri. Tra queste, ricordiamo l’importanza di bere molta acqua, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, utilizzare creme solari ad alto fattore di protezione, indossare abiti leggeri e di colori chiari, e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con patologie croniche, che sono più vulnerabili agli effetti del caldo intenso.

In conclusione, l’arrivo dell’anticiclone africano porterà una lunga fase di sole e temperature elevate in Lombardia e nel resto d’Italia. È fondamentale prestare attenzione alle previsioni meteo e adottare comportamenti adeguati per proteggere la propria salute e quella degli altri durante questo periodo di caldo intenso.