Le previsioni meteo per la Lombardia sembrano finalmente chiare: dopo una lunga fase instabile e perturbata, l’Estate è alle porte, con temperature in netto aumento. Tuttavia, ci si chiede quanto durerà questa fase e se ci libereremo rapidamente delle ondate di calore. In questo articolo, analizzeremo le previsioni per i prossimi mesi e faremo alcune considerazioni sulle tendenze meteo per l’estate 2023.

Previsioni meteo per i prossimi giorni e Luglio

Prossimi giorni in Lombardia

Secondo i modelli meteo, non sono previste ondate di calore infernali durature. Pertanto, si prevede che questa fase durerà poco, solo qualche giorno. Si intravede già una fine, con l’arrivo di temporali tra Lunedì 19 e Venerdì 23 Giugno. Tuttavia, le prime giornate calde si faranno sentire anche nel weekend, a causa delle correnti settentrionali.

Previsioni per Luglio

Considerando che Giugno potrebbe concludersi con una moderata ondata di caldo, è interessante analizzare le previsioni per il mese di Luglio. Ci saranno frequenti cupole anticicloniche o temporali con una certa regolarità? Luglio dovrebbe proseguire sulla scia di Giugno, ma con temperature più elevate e meno instabilità. Non sarà un mese infernale come Luglio 2022, ma nemmeno eccessivamente piovoso. Si prevedono fasi meteo calde e soleggiate, intervallate da periodi temporaleschi decisi.

Considerazioni su Agosto e tendenze a lungo termine

Previsioni per Agosto

È possibile che anche Agosto continui sulla stessa linea, senza eccessi di calura o siccità, il che sarebbe auspicabile. In sintesi, l’Estate 2023 dovrebbe essere piuttosto diversa rispetto all’anno precedente. Già in questa prima fase, abbiamo sperimentato un pattern meteo diametralmente opposto rispetto a 365 giorni fa.

Confronto con le estati passate

Se si confronta l’estate 2023 con quella del 2022, appare decisamente più normale quest’anno. Tuttavia, ci siamo abituati a temperature elevate anticipate, quindi potrebbe sembrare un’estate fiacca. Ma se confrontata con i decenni passati, sappiamo bene che non è così e anzi, è persino normale, a parte ovviamente i fenomeni meteo estremi.

In conclusione, le previsioni meteo per l’estate 2023 in Lombardia sembrano indicare un periodo più mite e meno estremo rispetto all’anno precedente. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le previsioni e aggiornarsi costantemente per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.