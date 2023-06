Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Lombardia prevedono un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di temporali e un calo delle temperature.

Mercoledì: variabilità e ridimensionamento termico

Dopo le alte temperature registrate martedì pomeriggio, la Lombardia sarà interessata da un fronte in transito sul Centro Europa che porterà i primi rovesci e temporali in serata. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da una certa variabilità, senza fenomeni di rilievo ma con un ridimensionamento termico e valori massimi che non supereranno i 30/31°C.